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桃園福海宮拆廟搬遷爭議再起　信眾要求「原廟保存」

▲桃園航空城計劃區內福海宮拆廟搬遷爭議再起？　

▲反對福海宮拆廟搬遷信眾，赴市府文化局要求「原廟保存」。（圖／沈姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城計劃進入實質開發階段，區內百年老廟福海宮面臨拆遷，反拆遷的重建委員會主委陳又川和管理委員蔡宗烈、陳建松等信眾，30日到桃園市文化局舉布條抗議市府知法犯法，讓百年老廟面臨拆遷。陳建松說，福海宮是歷史建築卻被當違章建築拆，陳情要求回歸文資法相關文化資產保存規定，原廟完整保存，尊重「歷史建築」的文化價值。▲桃園航空城計劃區內福海宮拆廟搬遷爭議再起？　

▲陳建松（右二）說，福海宮是歷史建築卻被當違章建築拆。（圖／沈姓民眾提供）

宮重建委員會主委陳又川和管理委員蔡宗烈表示：福海宮重建是由國寶級大作師梁紹安主導設計，從木雕、石雕、剪黏和彩繪藝術，都是當年國內老匠師傑作，文化價值絕對是無可取代。現在的管委會因非法吸收信徒，無法代表福海宮，涉及背信等刑責，法院正在審理中，是否有權利決定搬遷已有爭議。▲桃園航空城計劃區內福海宮拆廟搬遷爭議再起？　

▲送交陳情書給文化局。（圖／沈姓民眾提供）

且今年元月9日福海宮管委會自行在大殿公開輔信王公神意結果：「搬遷未來必須是和原廟現況一樣的建築格局。」如今管委會又藐視神明「原封不動」的指示，打算偷樑換柱，便宜行事，搬遷計劃案執意粗暴拆除，只象徵性保存部分構件，此等行徑完全違反文資法立法宗旨，呼籲文資委員應該堅持專業立場嚴格監督把關。

市府文化局針對「竹圍福海宮」文資審議一案，提出六點聲明，並強調全案由桃園市文化資產審議委員會依法審議，聲明內容包括：竹圍福海宮位於大園區，主要供奉輔信王公，因位於航空城都市計畫機場第三跑道尾端，廟方希望原址保留，於2017年自行提報申請登錄歷史建築，文化局依文資法辦理相關審查程序。宮廟建築於1990年遭大火燒毀後重建，尚難符合歷史建築登錄之標準；惟建築本體裝飾之書法、木雕、彩繪、泥塑、剪黏等之細節用心，經文化資產審議委員會決議登錄歷史建築，並決議：其登錄範圍係依內政部都市計畫審議範圍訂定，並在登錄範圍確定後辦理公告等。

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