雲林新增1確診死亡案例　長照機構住民有中風史...確診4天後不治

▲雲林縣長照機構防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內46,377例本土個案，其中雲林縣369例有42例為外縣市已移出，正確數字為327例。確診死亡個案新增一例，身份為50多歲男性有慢性病史，4月29日於照護中心篩確診，5月3日護理人員發現已失去意識無脈搏同日晚間宣布死亡。

雲林縣衛生局針對個案說明，今日新增 1 例死亡個案:個案 50 多歲男性，有腦中風、知覺失調症、心臟疾病等慢性病史，為長照機構住民，因 4/29 日間照護住民因症篩檢為確診個案，5/2 個案PCR 篩檢結果為陽性，因無症狀安排於機構內進行居家照護。5/3 晚上護理人員聽到異聲入房查看個案已無意識、臉色蒼白、 血氧及脈搏測不到，因個案入住時已簽署放棄急救同意書故同晚宣布死亡。

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雲林縣衛生局再次停醒，雲林針對住宿型長照機構加強防疫措施，

第一：5/1至5/31機構持續暫停探視

第二：工作人員管理的部分

1.分開用餐，禁止共桌

2.落實且正確配戴口罩

3.工作人員應接種3劑疫苗，未滿95%以上機構，停收新住民

4.機構須每周需為未完成3劑疫苗工作人員執行快篩

第三：住民健康管理的部分

1.機構其合約醫療院所應每周派遣醫師問診，有不適症狀住民儘速安排就醫

2.每日監測住民體溫2次

第四：機構環境管理

1.機構內冰箱跟茶水間落實防疫

2.公廁及茶水間每日定期清消(每日至少4次)

3.護理站、辦公室等公共空間依汙染區加強清消

最後也請家屬非必要勿前往機構探視，以視訊代替，降低機構風險，也維護長者安全。



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