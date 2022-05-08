雲林+337！分布20鄉鎮　兒童疫苗1564人施打

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（8）日新增337例本土確診個案，虎尾57例，斗六、西螺各44例，麥寮37例，二崙18例，北港、崙背16例，土庫15例，斗南11例，林內、褒忠各10例，四湖、水林各8例，東勢、古坑、莿桐各7例，台西、元長各6例，大埤、口湖各5例個案分佈20鄉鎮。教育處表示，5/8起停課條件依照教育部公告新標準。

雲林縣政府說明，今日337例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-87歲，無症狀98人、輕症239人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有478人、確診者居家照護在管中有1583人。6-11 歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/7已完成1564人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋337例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日重點感染鏈有6個部分，因家人確診匡列居家隔離時篩檢陽性確診的「家戶內傳染」共36例；因身體不適或出現症狀就醫篩檢陽性確診的「因症就醫採檢」共42例；因與確診朋友接觸遭隔離篩陽確診的「朋友間傳染」共5例；「校園內傳染」因同學確診匡列篩檢陽性有10例；「職場傳染」因同事確診匡列篩檢確診有11例；「自主快篩陽性」為新增族群，20名個案都是先自主快篩陽性後再經由 PCR 檢測陽性確診。

▲雲林縣跟進教育部新發布停課標準。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處表示，針對教育部昨（7）日公布校園停課新標準，雲林縣決議5/8起取消原學校停課辦法，依照教育部公告校園停課新標準辦理。

「國小及幼兒園，確診個案於確診前 2日內曾到校上課，其所屬班級之同學與導師全班暫停實體課程 3 天，提供1人1劑快篩試劑。」；「國中與高中，若確診者在確診前 2日內曾到校上課，其所屬班級之座位九宮格同學 實施 3 天防疫假， 停止到校，提供1人1劑快篩試劑。」



各級學校課程、社團活動，與確診者共同活動15分鐘以上的人員(教師、學生、 教練等)停止到校；

各級學校住宿生，若有人確診，同寢室室友比照同住親友，需居家隔離，提供1人3劑快篩試劑。另外，考量國中教育會考在即，為避免影響考生權益，國三生於考前一周（日期5/16-5/20）將暫停實體課程，改為遠距授課，學生可在家透過遠距上課準備考試。

雲林縣衛生局表示，中央宣布自今日零時起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變；考量Omicron 病毒株特性，係以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，且民眾對居家隔離措施之遵守性高，另目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於 3 日內開立，故採 3+4 居家隔離者，取消電子圍離措施。

▲中央宣布自今日零時起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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