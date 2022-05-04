居隔3+4「成人可領3劑快篩」　能拿多少補助？9大常見問題解惑

▲居隔「前4天」只要任一天快篩即可。（圖／記者洪巧藍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

本土確診6天突破9.6萬人，居隔人數也不斷增加，《ETtoday新聞雲》就整理出QA懶人包，針對居隔3+4天、自主防疫、快篩陽的下一步等，幫讀者快速解惑。

問題1：在4月26日前開始居隔的民眾，應如何計算天數？

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解答1：

→4月26日前開立居隔書者，若已隔離3天以上，一律以4月26日作為隔離結束日，4月27日可解隔。

→未滿3天者，則是以接觸日隔天起，算3天為結束日。

問題2：居隔期間要做幾次快篩？

解答2：

前3天→採居家隔離

共要進行一次快篩，哪一天做都可以。

後4天→彈性自主防疫

若要出門就需快篩陰性才可，但每天只需做1次，4天每天出門就是做4次。

▲判斷居檢、居隔或照護者。（圖／記者周亭瑋製表，點圖可放大）

問題3：居隔後4天能出門上班？在餐廳內用？

解答3：

→須「快篩陰性」，才可出門上班，但必須保持社交距離，只能在自己的座位飲食，不能和他人共食。

→可出門採買生活用品，但不能餐廳內用、聚會、到人多擁擠的地方，並全程戴口罩。

問題4：居隔後4天沒有出門，可以都不做快篩嗎？第8天解隔能直接出門嗎？

解答4：4天自主防疫期間，沒有出門需求「可不快篩」，第8天已經解隔也無須快篩。

指揮中心發言人莊人祥則建議，基於保護自己和家人，最好在第4天進行快篩後再解隔。

▲居隔「後4天」不能在餐廳內用。（圖／記者李毓康攝）

問題5：家長4月25日經老師通報，孩子因同班同學確診被匡列的通知，當天立即和孩子一起開始進行居隔，但直到4月29日都沒有收到衛生單位的居隔通知，4月29日可快篩後出門？

解答5：民眾經由確診者、衛生單位或任職單位防疫長等通知為密切接觸者時，就可開始進行居隔，從「最後一次接觸日」開始算3天，第4天就可在快篩陰性後出門。

問題6：居隔或檢疫者每天可請領1000元防疫補助金，「3+4」新制可領幾天？

解答6：前3天都可申請，第4天後「若快篩陽性」同樣可請領，但快篩陰性後不論選擇出門或在家，原則上都不可請領。

►想知道更多關於防疫補助金，請看這篇。

▲居隔者能領3劑公費快篩。（圖／記者李毓康攝）

問題7：居隔3+4期間，政府會提供免費的快篩試劑嗎？

解答7：針對居隔成人，指揮中心會提供3劑公費快篩；至於學生自主防疫結束後，需要快篩陰性才能上學，所以「大學以上」提供3劑，「高中以下」提供2劑。

問題8：家用快篩檢驗為陽性，後續該如何處理？

解答8：

→先聯絡衛生單位解除電子圍離，並迅速前往鄰近的醫療採檢院所或社區採檢站做進一步檢測。

→切勿搭乘大眾運輸工具，並將在家中使用過的快篩試劑用塑膠袋密封包好，帶至醫療採檢院所或社區採檢站，交予人員處理。

►如果非居家隔離／檢疫者，在家快篩陽性，請看這篇。

▲不得搭乘大眾運輸前往相關院所篩檢。（圖／記者李毓康攝）

問題9：呈上題，不能搭乘大眾運輸工具，該如何前往？

解答9：可自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方全程戴口罩），前往社區採檢院所做PCR檢測，或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程處置。

→若遇到困難，可聯繫各縣市政府單位，以北市為例，可撥打北市防疫專線（02）2375-3782，協助安排防疫計程車。

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▼防疫期間，勞工請假薪資一覽表。（圖／記者周亭瑋製表，點圖可放大）