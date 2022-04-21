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高燒39.4度「快篩2條線」　他揭鬼打牆慘劇！正解曝：不是打1922

▲他連跑了好幾間醫院。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲他連跑了好幾間醫院。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內疫情不斷蔓延，許多民眾碰到疑似確診的情況時，會突然慌了手腳，打1922也無解。一名網友昨發高燒，快篩又出現兩條線，結果狂打幾支相關專線，陷入無限鬼打牆，甚至白跑好幾間醫院，讓他相當無奈。事實上，指揮中心就有公布相關指引，也提醒「要先確認是否為居隔者」，再進行下一步。

網友昨深夜「爆廢公社」提到，兩天放假沒出門，今天發燒剛剛診所量39.4度，回家快篩也出現兩條線，「10點多從診所回來開始打1922、199、1999和疫管署，無限鬼打牆，把我當作皮球一樣踢來踢去。」

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其實，對於國人碰到「自行快篩陽性」的情況，指揮中心就有公布指引。首先，要確認自己是否為居隔者，再採取以下行動：

居家隔離／檢疫者

請立即與當地衛生局聯繫，或撥1922，依指示配合處置及依防疫人員指示處理已使用過之採檢器材。

▲▼指揮中心4/16公布家用快篩適用時機。（圖／指揮中心提供）

▲快篩使用時機。（圖／指揮中心）

非居家隔離／檢疫者

1.檢測結果若為陽性，須將檢測器材密封包裝，攜帶至指定醫療院所或社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測。

2.全程戴口罩、不得搭乘交通運輸工具；同時，不必打到1922或衛生局

3.輕症者在醫院採檢後，一律「回家等報告」，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局，安排收治加強版集檢所或防疫旅館。

4.若快篩結果為陰性，仍請遵照指揮中心的防疫規範，持續自我健康管理。採檢完的試劑物品勿任意棄置，應以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

▲▼醫院檢驗人數爆增，指揮中心要求民眾輕症採檢完一律回家等報告。（圖／指揮中心提供）

▲民眾輕症採檢完，一律回家等報告。（圖／指揮中心）

PO文一出，引起熱烈討論，不少網友回應，「直接去PCR了」、「為什麼一堆人要打1922？請攜帶快篩試劑至醫院PCR採檢」、「去醫院吧」、「先通知身邊接觸過的人一下，請他們自行快篩，保重」、「祝早日康復」。

事後，原po也解釋，在家等防疫計程車，超過40分鐘都還未果，才自行開車前往，在好幾間醫院跑來跑去，「疫管署排了快3小時，才跟我說醫院，所以真的不是我想浪費資源。我跟大家一樣，如果知道怎麼做，都會乖乖去遵守，對不起打擾大家。」

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