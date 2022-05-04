社交距離APP跳通知　「一天接觸30小時」全場愣：超過24是哪招

▲一天24小時，竟然有人接觸30個小時。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

實聯制退場改推行「社交距離App」，但到底有沒有用備受質疑。一位網友就看到，有民眾收到接觸通知，但已經是11天前的事，「11天前和確診者接觸算什麼？」因為他有朋友被通知，連續5天都與確診者有密切接觸，每天接觸時間都15個小時起跳就算了，明明一天只有24小時，卻出現接觸29、30個小時的狀況。

改推行「社交距離App」後，網上傳出各種情況，像是明明沒出門，卻收到有接觸的通知；或是身邊已經有人確診，但APP卻一直顯示無接觸。就有網友在PTT的Gossiping板上回文，貼出一張每日接觸狀況的截圖，「朋友前兩天收到通知，發現自己連續5天與確診者密切接觸。」

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只見使用者從4月25日至29日間都有接觸史，而且時間還不是幾分鐘或幾小時，而是至少15個小時起跳，其中4月27日和4月28日還出現「接觸30小時50分鐘」、「接觸29小時34分鐘」，讓原PO不禁吐槽，「我們天才IT大臣畢竟不是凡人，一天當兩天用，當然不只24小時。」

貼文一出，就有網友猜測，「累加的吧」、「肯定是接觸超過一位確診者啊！」原PO便反問，「那你覺得這樣顯示合理喔？」許多人也忍不住笑出來，「48小時幫你變59小時，算你賺到耶」、「失敬失敬，原來是一天24小時當48小時用的人」、「超過24小時是哪招」、「時間管理大師」、「太神啦！您一天時間特別多」、「點開圖就笑了XD」、「你浪費大家一分鐘，全班60人就浪費60分鐘。」