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懶人包秒懂「防疫補償、居隔薪水怎麼算？」　這2種人才是3+4

▲實聯制跟戴口罩哪個該先取消？（示意圖／美聯社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情持續蔓延，已連6天單日確診破萬，居家隔離、檢疫、照護者也越來越多。《ETtoday新聞雲》就整理出終極懶人包，讓讀者迅速了解「哪些人算3+4？」「居隔請假薪水怎算？」以及「是否符合防疫補償的資格？」

你屬於「居家檢疫／隔離／照護者」哪一種呢？

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修正版居檢、居隔3+4、照護者。（圖／記者周亭瑋製圖）

▲判斷居檢、居隔或照護者。（圖／記者周亭瑋製表，點圖可放大）

►指揮中心今（3）日公布，入境居檢者自5月9日起，天數縮短為7+7天。

【居隔3+4天】

前3天：採居家隔離

→1人1室為原則

後4天：彈性自主防疫

→若有外出需求，須「快篩陰性」才可上班、出門。
→不能餐廳內用、聚會、到人多擁擠的地方／外出全程戴口罩／學生以不到校為原則

防疫期間「勞工請假薪資怎麼算？」

3+4、防疫請假薪資、防疫補償申請。（圖／記者周亭瑋攝）

▲防疫期間，勞工請假薪資一覽表。（圖／記者周亭瑋製表，點圖可放大）

可領全薪的情況（特休除外）
►因執行職務，受檢疫／隔離者
►應雇主要求在家隔離，薪資照給，且不必補服勞務

無薪的情況
►請防疫照顧假／家庭照顧假
►個人因素，受檢疫／隔離者（若條件符合，可申請防疫補償）
►疫苗接種假

「居家檢疫／隔離／照護者」能請領防疫補償？

3+4、防疫請假薪資、防疫補償申請。（圖／記者周亭瑋攝）

▲防疫補償申請流程。（圖／記者周亭瑋製表，點圖可放大）

防疫補償方式：

1.受隔離／檢疫者／及其照顧者，每人按日發給1000元。

2.實際領取日數，原則依隔離或檢疫通知單上日期，且必須扣除雇主支領薪資日數

→如國定假日、週六、週日是勞基法規定的休息日或例假，雇主依法會給薪，不算請假，因此必須扣除。

申請方式：

►線上、紙本郵寄或臨櫃等方式提出申請。
申辦網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/

►自受隔離／檢疫結束之日起，2年內申請。


圖表中「生活不能自理」是指以下7種情形：

1.依長期照顧服務法第8條規定，接受長期照顧需要等級評估，其失能等級為第二級至第八級者。

（隔離或檢疫前已提出申請，於隔離或檢疫後，經完成評估者。）

2.經神經科或精神科醫師，出具確診為失智症之診斷證明書者。

（隔離或檢疫前已提出申請，於隔離或檢疫後，經完成診斷者。）

3.接受社區照顧服務或個人助理服務的身心障礙者。

▲社區照顧：身心障礙者個人照顧服務辦法所定社區日間作業設施、社區式日間照顧、機構式日間照顧、家庭托顧或社區居住。

4.所聘僱的外籍家庭看護工，經醫師確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎或其他因素不能提供服務，需由家屬照顧者。

5.國小學童或未滿12歲的兒童。

6.國高中（職）或五專前三年級的身心障礙者。

7.其他經中央衛生主管機關認定者。

【防疫補償申請規定】
詳見：https://reurl.cc/yrQ0KO

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