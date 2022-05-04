▲他看快篩地圖還有151份直衝藥局，竟3次撲空氣炸：要操壞民眾？。（圖／翻攝自高雄市議員邱于軒粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄林園一家藥局因在快篩地圖上顯示還有快篩劑存量，引來許多民眾前來排隊，但就有民眾怒氣沖沖表示，他來3次全都撲空，實際上貨根本還沒配送到藥局，情形已經2天了，「不是說超前部署，怎麼是操壞民眾！」高雄市議員邱于軒接獲陳情後直嘆無奈、無言，也立即聯絡衛生局跟藥師公會處理，希望「快篩之亂」儘快落幕。

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▲林園一家藥局因為配送問題，造成快篩地圖顯示有存量，但實際卻沒到貨，引來民眾罵聲連連。（圖／翻攝自高雄市議員邱于軒粉絲專頁）

邱于軒今（4）日一早接獲陳情，林園在地藥局在快篩地圖上還有快篩劑存量151份，但實際卻根本還沒配送到，且情形已經2天了，讓許多民眾撲空惹民怨。據了解，主要是因5/1連假影響配送，快篩試劑到貨時間很不準時，因而造成這個亂象。

民眾一早起床排隊撲空滿肚子氣，藥師也擔心的在門口頻頻向民眾說抱歉，更別說還要應付打來詢問的電話。邱于軒質疑，這些「民怨」政府有看到嗎？

▲排隊民眾氣憤，不是說「超前部署」，怎麼是操壞民眾！（圖／翻攝自高雄市議員邱于軒粉絲專頁）

有民眾氣憤表示，他來三次了，次次落空，也有民眾很無奈的說，政府怎麼說他都樂意配合，但不是說「超前部署」，怎麼是操壞民眾！

邱于軒直呼無言，不只藥局老闆很無奈，民眾排隊撲空多次也很倒楣，她已協助聯絡衛生局和藥師公會幫忙處理，只希望這場「快篩之亂」儘快落幕。

對此，高雄市藥師公會發言人黃芬民表示，由於快篩實名制才剛上路，一開始是由單一家貨運公司負責配送，會有配送不及的問題，目前中華郵政也已協助投入配送，接下來到貨時間就會越來越穩定正常，請民眾不用太過緊張，一定可以買得到。