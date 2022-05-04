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快篩實名制「7攻略一次看」　搶不到還有11通路可買！

▲▼快篩實名制 民眾排隊等待購買 排隊一小時後買到的民眾 藥局張貼今日售完公告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾可憑健保卡到全台4909間藥局購買。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

昨（3日）本土疫情飆2萬3102例，已連6天破萬，指揮官陳時中直言，疫情的速度不算特別快，高峰並沒有提前到，但還是在緩步上升的階段。面對快篩需求攀升，《ETtoday新聞雲》整理出7大常見問題，若繁忙的上班族真的搶不到，可參考另11個通路有販售快篩劑。

Q1：快篩實名制幾點開賣？
A1：家用快篩實名制28日上路，各健保特約藥局早上9點開賣，但部分藥局營業時間不同，每天幾點開賣要看各藥局的營業時間而定，民眾購買前可先打電話向藥局確認。

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Q2：購買快篩實名制，除了健保卡還要準備什麼？
A2：快篩實名制參考口罩實名制方式，民眾持健保卡便可領取，但每人每次限領一份，一份5劑，每劑100元，共500元。另外，也可以幫親友代購，同樣每次只能領一份。

Q3：可以買幾次？有沒有購買時間限制？
A3：一張健保卡一輪只能購買一次。購買方式採分流領取，身分證尾數單號的民眾，請於每週一、三、五領取；身分證尾數雙號的民眾，請於每週二、四、六領取；每週日則開放所有民眾皆可領取。

▲▼快篩實名制懶人包。（圖／藥師公會全聯會提供）

▲每張健保卡一輪只能購買一次。（圖／藥師公會全聯會提供）

Q4：哪裡可以買？是否能查詢藥局的快篩存量？
A4：全台共有4909間藥局參與快篩實名制販售，若想查詢販售地點以及存量，健保署提供4種快篩存量地圖，可快速找到住家附近藥局哪裡還有貨。

4種家用快篩試劑地圖查詢：【COVID-19實名制快篩試劑地圖】【台灣COVID-19快篩試劑購買地圖】【家用快篩熱度圖】【LINE搜尋】

健保署表示，這是由相關單位及民間社群通力合作，健保署提供家用快篩試劑數量資料，以OPEN DATA（資料集名稱：健保特約機構家用快篩試劑剩餘數量明細清單）形式釋出，目前為每30秒更新，民眾可多加利用。

Q5：有實名制一定能買到快篩嗎？
A5：開賣首日（28日）每間藥局提供78份快篩，後續將會視情況調整。衛福部次長石崇良表示，目前一共準備5000萬劑也就是1000萬人份的快篩劑，陸續每天會提供78人份的配給，由藥局、衛生所提供販售，沒買到的民眾不用緊張，明天、後天都會持續販售，不必爭先恐後。

▲▼ 羅氏家用快篩,快篩實名制（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 羅氏家用快篩,快篩實名制（圖／記者劉維榛攝）

▲一盒有5入快篩劑。（圖／記者劉維榛攝）

Q6：若擔心染疫，買到快篩之後可否自行檢測？
A6：有疑似症狀便可使用家用快篩試劑。如果民眾曾前往確診足跡熱區、跟確診者足跡重疊，或前往人多的場所後，感覺呼吸道出現問題，就可進行快篩，原則上符合上述條件即可使用，但不需要每天快篩。

此外，現階段無論是否有接觸史，民眾都可以使用家用快篩試劑進行篩檢。

Q7：家人快篩陽性，我自己是否也要馬上快篩檢測？
A7：若家人快篩呈現陽性，必須先將採檢器具密封包好，並到附近的社區採檢站進行PCR核酸檢測，移動過程都要戴好口罩，且不能搭乘大眾運輸交通工具。

萬一家人PCR結果為陽性，同住者將被視為密切接觸者，到時也得進行快篩。因此，若沒有疑似症狀，同住者可以不用馬上進行快篩檢測，先等待家人PCR結果公布再視情況而定。

羅氏家用快篩試劑操作說明。（圖／翻攝自Facebook／藥師公會全聯會）

▲羅氏家用快篩試劑操作說明。（圖／翻攝自Facebook／藥師公會全聯會）

若民眾總是搶不到快篩實名制，也可參考一般通路也有販售，如下：

四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、超市賣場（家樂福、全聯、寶雅、愛買）、其他通路還有誠品書局、HOLA、台隆手創館等。

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