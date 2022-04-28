3+4與快篩劑不足惹怒師生家長　教部重申：第8天才能到校

▲教育部重申，「3+4」方案教職員工生第八天才可到校。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

政府居家隔離「3+4」新政策上路，但不少師生與民眾因為快篩試劑不足，加上學校規定與一般單位略有差異，而對學校或相關單位產生疑惑與不滿，教育部重申，教職員工生作法一致，「3+4」這七天都不能到校、第八天才可到校，但教職員工生第四天快篩陰性就可外出，只是原則仍不可以到校。

政府在本週一（25日）宣布居家隔離天數，由現行「10+7」縮短為「3+4」，也就是3天居家隔離、4天自主防疫，其中第四天快篩陰性可以外出，但新政策上路後，引發不少師生與家長疑惑，到底何時可以到學校，尤其是目前快篩試劑不足，部分領不到快篩試劑的居隔者成為「快篩孤兒」，沒有快篩就無法出門，只能待在家中繼續自主隔離，也引發部分民怨。

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▲實名制購買快篩試劑首日，新北板橋出現民眾排隊人龍。（圖／記者呂佳賢攝）

教育部重申，過往學校教職員工生都是採取一致作法，一旦被列入居家隔離，「3+4」這七天都不能到校，第八天才可以到校，第八天才可以到校，但教職員工生在第四天快篩陰性就可以出門，只是原則仍然不可以到校，家長若非教職員工生則不在此限，若要照顧在家尚未解隔離的學童，則可依規定請防疫照顧假。