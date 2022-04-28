關切快篩試劑產量　黃偉哲訪視聯華生技感謝國軍投入生產

▲台南市長黃偉哲持續關切快篩劑產能，由南科管理局局長蘇振綱、後備指揮部指揮官陳德華上校、經發局長陳凱凌等人陪同，前往聯華生技廠瞭解生產製造情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情升溫，國內快篩試劑需求大增，台南市長黃偉哲持續關切產能，28日由南科管理局局長蘇振綱、後備指揮部指揮官陳德華上校、經發局長陳凱凌等人陪同，再次前往坐落在南科的聯華生技廠瞭解生產製造情形。

市長黃偉哲特別感謝聯華生技股份有限公司，在最短時間內，從月產50萬劑提升產能到月產能110萬劑，全力協助防疫作為；同時也感謝國軍後指部，投入「快篩國家隊」，於4月25日進駐聯華生技協助提升產能，台南市政府日前採購了20萬劑，應付第一線防疫公務人員的量能應無虞，未來中央也將持續將快篩試劑送台南各地供民眾採購。

黃偉哲表示，從4月27日起，中央政策開始已不再逐一公布確診者足跡，也實施3+4的自主防疫的措施，市政府呼籲民眾配合，28日開始也取消實聯制。日前市府派員訪視各大超商及藥妝店人員，均稱快篩劑供貨無虞且價格持平，防疫物資供貨也都正常，請民眾不要擔心。

聯華生技董事長沈碧蘭說，聯華生技於2002年於南科設廠，2016 年成功開發出微型檢測判讀儀，2019年取得新冠抗原快篩（TFDA）專案製造許可，更是國內第一家擁有美國（B.D.）─貝克迪根生公司授權的專業製造商，並且也通過歐盟ISO13485 和衛生福利部GMP 優良製造廠認證。在這波疫情中，公司秉持著防疫工作人人有責及全力配合政府防疫政策的理念，期望能在醫療檢驗及預防醫學領域貢獻心力，進而提升大家的生活品質與健康。

經濟發展局長陳凱凌表示，經發局主動積極配合中央各項防疫措施，針對商圈、百貨賣場、觀光工廠、市場等店家，輔導確實依中央疫情指揮中心所訂相關防疫措施來提供服務，於服務消費者時應戴口罩、勤洗手，並落實每日健康管理定時量體溫，提醒店家與消費者保持安全社交距離，服務人員均要戴口罩。並請市民配合防疫相關措施，南市府、店家、民眾共同防疫，讓市民安心居住、國人安心來台南遊玩。