同住家人確診！請示主管「正常上班」他傻了：等匡列再隔離

▲原PO同住家人確診，但主管依然通知他上班。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣正處在與病毒共存的陣痛期，但隨著居隔「3+4」新制上路，各種亂象叢生，像是有民眾抱怨確診、居隔好幾天無人聞問，連通知書都沒拿到就要解隔了。有網友則是在PTT的Gossiping板上問卦，「同住家人確診 主管說明天正常上班」，說同住家人確診，他請示主管，主管卻說要等衛生局匡列他再隔離，讓他很傻眼。

這位網友發出疑問，「同住家人確診，請問明天是可以正常上班嗎？」並說他請示主管，只得到「等衛生局匡列到你再隔離」，這讓他很兩難，「但是怎麼感覺衛生局疫調到，公司（的人）也差不多都確診了？隔離、上班，都幾（哪一邊）？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，全場一致吐槽主管，「你可以去上班，不久大家就可以在家上班」、「我是覺得你不會收到XD」、「你明天一進辦公室馬上衝去抱你主管」、「主管是不是有買保險」、「心臟很強喔！這個主管」、「正常上班，沒錯，然後在他面前狂咳嗽」、「去上班啊！多找主管當面聊聊。」

還有人提醒，「請主管下文書命令要你去上班，LINE或口頭通知的不算，如果主管勇到敢下令，就去了啊！互相傷害」、「LINE或是mail紀錄留下」、「之後公司更多人染疫，損失的是公司，記得存證」、「記得要留主管要求你上班的文字紀錄」、「主管訊息截圖」、「你要確實拿到主管指示的紀錄，免得到時候賴在你頭上」、「公司錄音、衛生局錄音 ，都同意就去。」