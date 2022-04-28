跑了n家還搶不到快篩劑　新竹藥局一早紛紛掛出「已售完」

▲今日是實聯制快篩劑上路首日，許多民眾一早忙著到處詢問都撲空，藥局也無奈，分配的數量實在太少。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

家用快篩實名制自今（28）日首上路，即日起購買快篩無法像過去一樣到超商、超市購買，還有數量限制。一早新竹各販售藥局一開賣，幾乎都在20分鐘內秒殺，還有民眾陸續前往詢問，藥局只好紛紛在大門口直接掛起「售完」公告。

快篩實名制今日上路，凡持有健保卡/居留證之民眾，無年齡限制，每人可按身分證尾數分流日前往指定藥局購買，1份5劑，每劑100元，據中央疫情指揮中心告至「少5000萬劑，1000萬份(人次)」。

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▲藥局說，分配到的快篩劑數量不多，幾乎一發放號碼牌就秒殺。



不過實際上5000萬劑分批發放到全台4909指定藥局後數量幾乎少的可憐，以新竹市幾間藥局為例，單間藥局所分到的量約在3、40到50組，最多的78組，最少的僅有1組。藥局幾乎是單是販售後20分鐘內就秒殺，之後還有許多民眾不死心，一家一家跑，一家一家詢問。

東區某連鎖藥局說，自己店內分到78組，早上8點半開門後，9點發放號碼牌，販售39組，另外39組則循同樣模式，於晚上發售，今日開賣首日，一下子就賣完了。記者實際走訪幾家藥局，無一倖免通通掛出「售完」公告，許多民眾撲空了一場，站在店門口對著公告茫然了好一陣子才回神。

▲每個販售地點所配的數量不一定，從快篩劑地圖系統查詢，多的可能4、50組少的只有個位數。

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