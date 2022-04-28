快訊／輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」　衛福部：預計本周簽約

▲衛福部向行政院會報告疫情趨勢、政策調整及物資整備狀況。（圖／行政院提供，點圖放大）
記者杜冠霖／綜合報導
教育部前（25日）天已發文給各級縣市，6至11歲學童接種莫德納疫苗相關事項，最快5月2日起施打，但目前北市調查接種意願不到5成，外界關心後續是否有其他疫苗可選擇，行政院院長蘇貞昌28日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部表示，將簽訂BNT疫苗供應協議，採購220萬劑兒童疫苗及180萬劑成人疫苗。
▼衛福部將採購220萬輝瑞兒童疫苗。（圖／路透社）
▲衛福部向行政院會報告疫情趨勢、政策調整及物資整備狀況。（圖／行政院提供，點圖放大）
記者杜冠霖／綜合報導
教育部前（25日）天已發文給各級縣市，6至11歲學童接種莫德納疫苗相關事項，最快5月2日起施打，但目前北市調查接種意願不到5成，外界關心後續是否有其他疫苗可選擇，行政院院長蘇貞昌28日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部表示，將簽訂BNT疫苗供應協議，採購220萬劑兒童疫苗及180萬劑成人疫苗。
▼衛福部將採購220萬輝瑞兒童疫苗。（圖／路透社）
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