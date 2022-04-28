快訊／輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」　衛福部：預計本周簽約

指揮中心拍板6～11歲兒童接種莫德納疫苗，最快5月2日起施打，全台約有120萬名孩童符合資格。不過因施打的是半劑莫德納，不少家長擔心孩子恐承受不住副作用，想等待即將簽約的輝瑞疫苗。兒童疫苗開打在即，針對相關安全性疑慮，《東森新媒體ETtoday》也整理出10大QA，一解家長們的疑惑。