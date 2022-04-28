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走進超商「少1動作」他超無助！　網一票有感：轉頭找了3秒

▲▼實聯制,簡訊實聯制。（圖／記者曾筠淇攝）

▲以前進超商前都要掃QR Code。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

由於新冠疫情已進入社區流行階段，因此指揮中心綜合情勢，於昨日宣布取消簡訊實聯制。消息曝光後，昨天下午就有不少網友直喊「德政」、「早該取消了」；值得一提的是，因為實聯制已實施許久，因此今天就有不少網友感到不習慣，「習慣真是可怕的東西」、「失去朋友的感覺」。

決定參選台北松山信義區市議員的吳崢今在臉書上表示，他因為忘記實聯制取消了，所以進超商前，還為找不到QR Code而感到無助與茫然；民進黨立委賴品妤也有感表示，昨天QR Code就拿下來了，「進門時真的會感到無助」，不過她昨天有在屈臣氏成功掃到。

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除了他們之外，底下其他網友也表示，「我唯一能傳簡訊報備行程的另一半消失了」、「拿起手機已成我的習慣動作」、「心虛的感覺」、「轉頭左邊右邊看三秒，想起取消決定放棄」、「我因為剛剛找不到實聯制感到無助，原來我們早已被制約了」、「我昨天也是找不到一時慌張」、「昨天也是，內心突然空虛」。

▲▼即日起取消實聯制。（圖／指揮中心提供）

▲簡訊實聯制已經取消。（圖／指揮中心提供）

據了解，簡訊實聯制自2021年5月19日實施，為的就是協助地方政府疫調人員掌握個案相關活動史，以及匡列接觸者等，藉以達到防疫目的。截至今年4月26日止，已發送47.7億則簡訊，不過隨著疫情發展和防疫新階段的措施調整，指揮中心昨宣布取消實聯制措施，簡訊發送從今（28）日零時正式退場，並鼓勵民眾下載使用「台灣社交距離APP」。

指揮官陳時中表示，社交距離APP這兩天會重新改版完成，使用者僅需要下載安裝並開啟藍牙，APP便會記錄相關資料。由於該APP需要大眾廣泛使用才能發揮最大效益，因此陳時中也建議，大家可以從自己本身做起，現身聚會時，不妨透過出示頁面來當「打招呼」的工具，越多人用，大家也比較安心。

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