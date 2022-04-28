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LIVE／今日確診數破萬　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（28日）14:00將召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。確診數連日創新高，昨日本土更來到8822例，今日則傳出破萬例。另外，快篩試劑實名制上路，一早傳出系統當機，引發民怨；根據統計，開賣4小時已賣出近20萬份，2千多家藥局完售。

指揮官陳時中昨日在記者會上坦言，今天幾乎一定超過1萬例，而以模型推估，月底單日可能1.3萬例到1.9萬例；至於疫情高點，他估計最高會大於10萬。而行政院院長蘇貞昌28日在行政院會聽取衛福部報告，衛福部一張圖表也顯示，我國單日確診數預估在4月30日達到10022至18483例，單日破萬可能性高，5月5日更將達到19258至37852，確診數持續升高。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

另外，疫情延燒，民眾對快篩試劑需求倍增，指揮中心宣布家用快篩試劑實名制於今日上路，比照「口罩實名制」民眾可持「健保卡或居留證」購買，無年齡限制，每人限購5支，採身分證字號尾碼分流，星期一、三、五、日由尾碼單號者購買，星期二、四、六、日由尾碼雙號者購買。

不過，不少藥局一開賣發現健保卡系統當機暫停販售。對此，健保署稍早表示，上午7:00開啟系統，截至上午11時，已有19萬9705份快篩試劑已賣出，已有2560家藥局已售罄，超過參與據點的一半。而上午8:30左右因大量民眾購買，導致系統擁塞，健保署於8:45修復完成。

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼快篩實名制上路首日，系統一度當機。（圖／記者林敬旻攝）

▲快篩實名制上路首日，系統嚴重當機，改採人工影印。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼快篩實名制 藥局張貼完售公告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲快篩實名制限量78份，藥局張貼完售公告。（圖／記者屠惠剛攝）

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