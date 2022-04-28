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社會 社會焦點 保障人權

排隊買快篩打電話要幫朋友卡位　耳尖女一聽當街爆氣：不可以

記者陳以昇、戴上容／新北報導

家用快篩實聯制今首開賣，全台一早藥局、衛生所擠滿排隊人潮，新北市新莊區某藥局11點開賣，7點就開始有人潮聚集排隊，現場排起長長人龍，其中有位藍衣女打電話向朋友傳授搶購秘訣，電話說要幫朋友「卡位」，另一位50多歲的背包女偷聽到後，爆氣連連大叫：「你不能這樣！」險釀衝突。

▲右方背包女耳力超強，聽到藍衣女（左一）講電話要幫朋友卡位買快篩，當街爆氣大罵。（圖／記者陳以昇攝）

▲右方背包女耳力超強，聽到藍衣女（左一）講電話要幫朋友卡位買快篩，當街爆氣大罵。（圖／記者陳以昇攝）

新莊區某藥局11點開賣，早上7點就聚集排隊人潮，共有30多位民眾搶買快篩試劑，一位藍衣女在電話那頭說「幫你卡位」，後頭的背包女耳力超強聽到後，氣到用台語大聲頻頻警告，「你不能這樣！」、「你不能這樣！」雙方險釀衝突，附近民眾紛紛投以側目。

▲▼ 新莊某藥局今天上午擠滿排隊人潮 。（圖／記者陳以昇攝）

藍衣女聽到大聲指正後，莫名其妙愣在原地，臉色逐漸沉了下來，中間的年輕人略顯尷尬，背包女仍頻頻碎念；一旁排隊民眾除了為自己遮陽外，也開始紛紛打電話向朋友們告知消息今天排隊消息，排隊民眾面對記者詢問均表示自己很忙，不願受訪。

▲▼ 新莊某藥局今天上午擠滿排隊人潮 。（圖／記者陳以昇攝）

中央疫情中心宣布，民眾可憑健保卡或居留證購買，目前已準備5000萬劑（1000萬人份）家用快篩，1人1份5劑，共500元；比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

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