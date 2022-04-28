基隆女確診家中病逝！醫揪「癥結點」：後面還會有令人痛心的事

▲醫師認為，現階段有大量居隔家庭，但台灣遠距通訊醫療的發展似乎不夠完善。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

基隆一名陳姓女子確診不幸在居家隔離時病逝，至今仍未列案號，加上行政程序延遲，火化一度受阻。女兒悲痛在臉書發文，談到自己曾安撫媽媽「只是比較嚴重的感冒。」醫師認為，目前疫情尚未到高峰，後面一定還會有令我們痛心的事件，不過這些情況的癥結點就在於「病人離開急診後的變化看不到」，換言之，台灣通訊醫療發展尚不夠理想。

基隆一名陳姓女子確診發高燒12小時，不幸在居家隔離時病逝，事件一出引起各界關注。北市聯合醫院醫師姜冠宇在臉書表示，現在疫情尚未到達高峰，居家隔離、或家中待確診等，因流程問題或疏於警覺而致死的「不典型案例」，後面一定還會再有類似令我們痛心的事件。

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姜冠宇指出，癥結點就在於「病人離開急診之後的變化看不到」，而這正是目前台灣通訊醫療發展，還不夠理想所導致，同時也牽涉醫師法規定「醫師需親自視診病人的窠臼有關。」醫師坦言，這不是平台廣泛使用就能解決，同時包括駐線專家量能等，整體發展是否完善的問題。

姜冠宇舉美國為例，有醫師工作就是專門執行「駐線遠程看診」，但台灣從過去的醫師法就已制定，「需親自視診病人的窠臼」，至今也造成不少發展限制。

姜冠宇認為，針對現階段大量居隔家庭，很多當地政府會以醫院承接額外業務、駐線診療，但許多都是用Webex、Line等陽春通訊並巡診，還是會遇上病人表達不清楚，或錯過症狀連續變化最嚴重的時候；醫師說，假設病人的症狀變化、血氧值如同企業員工的體溫定期上傳，有足夠的人力或自動化判讀等，其實就會少一些醫療人員無法親身至現場事診所帶來的悲劇。

姜冠宇也說，事實上台灣有許多新創擁有遠程監測的工具，但可惜的是，目前尚未看到有被成功應用。醫師更點出，很多長年的改革有無效果，在緊急事件來臨時可見真章。