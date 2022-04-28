實聯制取消客為1事飆髒話　女店員揭原因：還要讓我沒工作

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心昨日（27日）宣布取消簡訊實聯制，一名女網友在臉書PO文抱怨，指揮中心在下午2點的記者會公布此事，因為店裡沒有電視，上班也沒空滑手機，所以根本不知道，結果客人3點左右進來消費，一聽到要求實聯制，馬上用英文飆罵髒話，還說要投訴到讓她沒工作，實在很無言。

▲實聯制取消，各界正反意見不一。（資料照／記者李毓康攝）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，指揮中心在27日下午2點的記者會上公布取消紙本及簡訊實聯制，她因為店裡沒有電視，上班期間也沒有滑手機看新聞，根本不知道這件事，加上工作時已經習慣請客人進門先做實聯制，結果下午3點左右有一名客人進到店裡，她按照慣例說出「請先實聯制」，沒想到卻遭對方用英文飆罵髒話。

原PO無奈地表示，該名客人說她都沒在看電視，還氣到放話要投訴到讓她沒工作，「下午2點剛公布，我怎麼可能馬上就有空滑手機看呢？而且客人又是3點左右進門，這種情況我朋友也遇到了。」

文章公開之後，吸引許多網友留言熱議，大多數人都勸原PO不要放在心上，「不要生氣，就算還有實聯制，這種人還是沒有教養」、「是哪一種人會自大到認為自己一個投訴就會讓別人沒工作」、「我就知道會有人生氣」、「當初開始要實聯制一堆人說不知道，現在取消卻馬上就知道了」。

還有不少網友和原PO一樣還不知道已經取消實聯制，進出商店依然有做實聯制，「生氣也太奇怪了，下午去得來速被要求實聯制，我還是做了，因為覺得沒差多少時間，後來去第二次發現QR碼被拿掉，剛宣布的政策沒有跟上很正常，有必要因為這樣罵人嗎？」