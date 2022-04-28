天母阿姨自備椅子「8點不到」排快篩劑　他怨：為什麼不給里長發

▲快篩實名制首日！民眾一大早頂著烈日排隊，還有人自備椅子。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

本土疫情壓不住！「快篩實名制」今（28日）上路，《東森新媒體ETtoday》直擊，北市士林區9點開門的藥局，發現有民眾自備椅子，7點40分左右就頂著烈日在藥局門口排隊。藥師9點準時發放號碼牌，同時也向民眾說明「系統無法連線，拿到號碼牌可以先去做別的事」，也讓等候許久的阿伯怨「真是太麻煩！」。

▼士林區快篩實名制排隊人潮 。（圖／記者黃宥寧攝）

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自備椅子的阿姨向記者表示，她上午7點50就到現場排隊，但藥局9點才開門，一方面擔心太晚來會買不到，只好帶著椅子坐著等，阿姨指出「疫情嚴重，如果真的有症狀就自己快篩一下，比較安全。」對於政府的實名政策，她也淡淡表示可以理解。

▼藥師發放號碼牌 。（圖／記者黃宥寧攝）

該藥局9點準時開門，藥師拿著號碼牌先向排隊民眾解釋「一個人只能拿一張號碼牌，今天是雙號，如果拿到號碼牌可以先去吃飯、做別的事，中午前都可憑號碼牌回來領取」順利發完號碼牌後，藥師又急著從店內排出來向民眾表示「系統全塞住！」聽到這席話的民眾則面露失望。

有位阿伯向《東森新媒體ETtoday》指出，他會在原地等，不會先回家，因為回家再過來太麻煩，同時也怨，「排隊大部分都是老人，為什麼不交給里長統一發放？真的很辛苦...」。

▼藥師不斷查看系統是否可以正常使用，讓排隊民眾能順利取得快篩劑。（圖／記者黃宥寧攝）

該藥局系統直到9點半左右恢復正常，藥師指出「第一次都是這樣，口罩第一天也是大當機。」但能讓民眾順利取得快篩劑才是比較重要，畢竟天氣真的相當炎熱。