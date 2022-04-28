快篩實名制首日「買1盒得花10分鐘」　藥師怨：其他事情都不用做

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

「快篩實名制」28日正式上路，基隆八斗子藥局27日晚間突然收到配給的78劑快篩試劑，28日上午還沒開賣，藥局門口就有30幾位民眾前來排隊，1人僅限購1盒，未料才剛開賣沒多久，就發生網路大當機，民眾買一盒快篩試劑至少要花上10分鐘，讓民眾和藥局怨聲連連。

▲快篩試劑28日上路，藥局還沒開門門口就湧現排隊人龍。（圖／記者郭世賢翻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

藥師表示，藥局今天8點半開門，門口就有30多人前來排隊，不過目前現有規定，規定一人只能憑健保卡購買一盒（5劑），如果有要多的，就只能重新排隊，讓不少民眾抱怨「很麻煩」。

藥師陳巧慧指出，今天8點半開賣，昨天電話就已經接不完了，剛開始兩天大家對於購買快篩試劑的方式很明顯不熟，但才剛開賣健保網路就當機10多分鐘，民眾想要買到一盒快篩試劑，平均1人至少要花10分鐘，讓她也忍不住抱怨，「今天光搞這個，我可能今天都沒收入了」。

▲藥師陳巧慧表示，網路系統狂當1人買1盒至少要花10分鐘，「今天光搞這個其他事情都不用做了」。（圖／記者郭世賢翻攝）



藥局負責人許真豪則表示，目前快篩試劑規定民眾一個月僅能買一次，一次5劑，快篩試劑和口罩相比並不是必需品，但政府給的數量又相當不足，一次只能一卡購買，讓民眾必須重覆排隊，相當浪費藥局和民眾的時間。

他也忍不住抱怨，目前快篩試劑用市價還是可以買的到，也不用限制數量，一整個早上賣掉78份快篩試劑真的需要花掉很多時間。

▲藥局配給到中央所發放的78劑快篩試劑。（圖／記者郭世賢翻攝）



而一早排隊的人龍中，有家長表示因為小朋友被匡列居隔，上課前需要快篩陰性證明，因此才會來排隊購買，但也有人表示自己需要7盒快篩，卻僅能買到1盒，忍不住抱怨連連。