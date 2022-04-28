快篩實名制第1天！藥師淚「還沒做好被罵的準備」　過來人1招神解

▲大批民眾排隊等買快篩試劑 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者施怡妏／綜合報導

家用快篩實名制自今（28）日上路！民眾可持健保卡／居留證至健保特約藥局或偏鄉衛生所，按照身分證字號尾數比對，就可購買1份5劑，每劑100元的快篩。不過，想起去年的「口罩實名制」之亂，有藥師一早就無奈表示，等一下開店之後一定會有各種亂象，還沒做好被痛罵的心理準備。貼文一出引起熱議。

原PO早上7時就在PTT發文，今日是快篩實名制上路的第一天，想起去年的口罩實名制，擔心這次也會和去年狀況一樣，「我還沒做好被痛罵的心理準備，怎麼辦等下一定會被各種飆罵嗚嗚嗚嗚」。

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貼文一出，有網友建議他直接在門口貼「已售罄」，「真的慘，今天一定又重演去年的狀況」、「幾天之後就換超商店員了，歷史總是不斷循環」、「關門一天，認真建議」、「門外直接掛牌子『已售罄』，不用謝我了」。

▲想起去年的亂象，藥師擔心今年也會一樣慘。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友回文寫道，「我鄰居就有一個藥局，前幾天那個藥師才說，這個實名制他們沒有加入，因為上次口罩的經驗讓他們餘悸猶存，整段時間都壓力大到睡不好」，結果他今天早上去買早餐，經過店門口時就看到，「還沒開的店門旁邊貼著大大的：沒有快篩」。不少網友笑讚，「機智的藥師生活」、「 真，超前部屬」。

指揮中心公布，為維護民眾健康權益，市售家用快篩將依循口罩實名制1.0模式於藥局通路販售，不過，要怎麼買？多少錢？哪裡有賣？《ETtoday新聞雲》整理懶人包，讓大家了解如何才能快速買到需要的快篩試劑。