染疫後首發聲！黃郁芬點北市防疫4大漏洞　「市府必須提出更具體方式」

▲台北市議員黃郁芬。（圖／翻攝自臉書／黃郁芬 台北市議員）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議員黃郁芬22日證實確診，現在依防疫規定進行隔離中，25日北市議會也是透過視訊方式出席，黃郁芬也點出目前台北市防疫系統的四大問題，包含：法傳系統塞車、防疫旅館量能緊繃、諮詢專線多又雜、防疫專區網站資訊過時。

一、法傳系統塞車，恐影響勞工權益

黃郁芬指出，第一個問題在於法定傳染病個案通報系統塞車狀況嚴重，但很多勞工都需要靠居隔或確診通知書才有辦法跟公司請假，若一直收不到而打去詢問，恐更加劇防疫專線佔線與防疫人員工作負荷。柯市長雖說，制度要調整、由醫院同步告知衛生局以加速作業，「但目前衛生局人力仍相當吃緊，市府必須提出更具體的解決紙本文件塞車問題。」

黃郁芬表示，也有民眾詢問1999，若民眾已接獲確診者告訴自己是密切接觸者、但還沒接到衛生局正式通知，這段期間是否可外出採買，1999竟答說未接到正式隔離通知前、就算已確定是密切接觸者，仍可自由外出，但這種回答卻恐違目前防疫規範。市府應加強對話務人員的訓練，以免錯誤訊息影響防疫。

二、加強版防疫旅館量能緊繃，卻因為解隔通知書送達慢、而延遲解隔者退房時間

目前專門收治確診者的加強版防疫旅館量能非常緊繃，黃郁芬指出，但是卻有民眾反應，他於第五日採檢後CT值大於30，依規定可解隔離，卻被通知因為衛生局解隔通知書也塞車、所以要多住上兩三天。

黃郁芬表示，目前仍有許多確診者等待入住加強版防疫旅館，如果因為紙本通知塞車、而讓已經可以解隔離的人難以即時退房，實為本末倒置之舉。衛生局應協調讓符合解隔條件者盡速退房，以利加強版防疫旅館服務更多確診民眾。

三、疫情相關諮詢專線又多又雜，亦未主動告知區級關懷中心電話

黃郁芬指出，目前有關疫情之諮詢專線又多又雜，資訊非常紛亂。衛生局防疫專線大多都會被轉到1999，但1999人員又一問三不知。

黃郁芬直言，居家隔離與居家照護確診者，在接到各區健康服務中心通知時，也不會主動告知區級關懷中心電話，造成居隔與居家照護確診者不清楚要問題要打哪支電話詢問。

四、衛生局防疫專區網站資訊混亂且過時

黃郁芬指出，目前衛生局防疫專區網站上的資訊非常混亂，就算民眾想自己上網查資料，也非常容易找不到。

比如說，北市防疫重要快訊中的「學校設施」項目，還留著今年2月15日時的學校停課規定，跟現在已經完全不同，留著舊資訊，如果讓家長看錯只會造成更多的恐慌。

而「臺北市SOP」部份，最近一次更新是4月21日的防疫警戒期間運動指引，再前一次就是今年1月的資訊了，完全沒更新，更沒有把民眾最該知道的包含居家照護、採檢就醫交通的相關規範放上；「QA」部份也只有更新到4月7日。

所有資訊都分散在新聞稿、防疫措施內，對民眾來說非常難找，也會讓民眾更傾向直接打電話詢問，又會再增加防疫人員行政工作負擔。

黃郁芬表示，目前疫情嚴峻、確診個案持續飆升，唯有現在趕緊解決問題，在未來一天可能迎來上萬例的時候，我們才有可能真正的與疫情共存、維持正常生活。