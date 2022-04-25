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宜蘭公布96處足跡　大溪漁港、喜互惠、寶雅、肯德基入列

▲▼宜蘭衛生局25日公布宜蘭96處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭衛生局25日公布宜蘭96處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局25日公布宜蘭96處新足跡，包括羅東運動公園棒球場看台、宜市南北館與中央市場、羅東民生市場、大溪漁港、寶雅神農店、肯德基興東餐廳、咔必娜就是炸雞漢堡羅東店、中小企銀羅東分行，及喜互惠蘇澳、頭城、維揚店，與便利超商等場所。

宜蘭衛生局25日公布宜蘭96處新足跡如下：

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案45931—4月18日上午6時57分至7時33分，搭乘火車4005區間快南澳-羅東；4月18日下午1時49分至2時，在苔久屋餅行(羅東鎮南門路63號)。4月19日上午6時57分至7時43分，搭乘火車4005區間快南澳-宜蘭；4月19日中午12時至12時30分，在銷魂食堂(宜蘭市復興路一段34號)；4月19日下午3時24分至4時15分，搭乘火車4184區間車宜蘭-南澳。

4月20日上午5時50分至5時55分，在南澳車站外發財車買早餐；4月20日上午8時35分至9時9分，搭乘火車4133區間南澳-羅東；4月20日上午9時至中午12時，在羅東文化健康站(羅東鎮光華街15號)；4月20日下午4時45分至晚上6時，在羅東火車站(羅東鎮公正路2號)；4月20日晚上6時4分至6時28分，搭乘火車172自強號羅東-南澳。

案45930—4月19日上午6時58分至7時29分，搭乘火車4114車次:羅東-南澳；4月19日下午3時27分至3時48分，搭乘火車4114車次:南澳-羅東。

案51059—4月20日上午10時53分至11時15分，在全聯福利中心蘇澳中山店(蘇澳鎮中山路一段157、159號)；4月20日上午11時20分至11時35分，在童恩婦嬰用品(蘇澳鎮中山路一段149號)；4月20日上午11時45分至中午12時，在(蘇澳鎮蘇港路311號)。

案49026—4月20日上午10時23分至10時30分，在CoCo都可(頭城店)(頭城鎮青雲路三段169號)；4月20日至4月21日中午12時至下午5時，在大溪漁港魚攤位(頭城鎮濱海路五段375號)。4月21日上午8時50分至9時，在喜互惠生鮮超市頭城店(頭城鎮開蘭路339號)。

案45933—4月18日上午8時至下午5時30分，在永豐金證券股份有限公司羅東分行(羅東鎮中正路203號2樓)。

案49025、案49022—4月19日下午1時，在頭城悟饕池上飯包(頭城鎮青雲路三段252號)。4月20日晚上6時，在頭城悟饕池上飯包。4月21日上午11時至中午12時，在喜互惠生鮮超市頭城店(頭城鎮開蘭路339號)。

▲▼宜蘭衛生局25日公布宜蘭96處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）
案49029—4月17日下午2時至3時，在夢幻城小吃部(頭城鎮青雲路二段165巷15號)。4月18日至4月19日晚上6時至凌晨3時，在夢幻城小吃部。

案49009—4月19日上午9時30分至晚上6時，在三星四季青花瓷(三星鄉行健二路二段275號)；4月19日晚上6時15分，在一三五商行(三星鄉三星路四段383號)。4月21日下午2時9分，在7-11上義門市(三星鄉上將路三段559號)；4月21日晚上7時40分，在7-11安農門市(冬山鄉長春路128號)。

案49876—4月19日上午10時至10時20分，在大福魷魚羹(壯圍鄉大福路三段396號)；4月19日下午5時50分至晚上6時，在住商不動產羅東行政中心(宜蘭縣羅東鎮中正北路241之5號)。4月20日上午9時20分至9時25分，在7-11三星上將門市(宜蘭縣三星鄉上將路一段381號)；4月20日下午3時30分至4時30分，在住商不動產羅東行政中心。4月21日上午10時50分至10時55分，在住商不動產羅東行政中心。

案51056—4月20日至4月21日上午11時至晚上9時，在添喜海鮮小吃(礁溪鄉德陽路91號)。

案47660—4月18日下午1時20分至2時，在臺灣中小企業銀行羅東分行(羅東鎮中正北路15號)；4月18日至4月19日下午3時40分至4時20分，在何嘉仁羅東分校(羅東鎮純精路三段189號)。4月20日下午3時至3時35分，在7-11潤昌門市(羅東鎮中山路四段197號)。

案47637—4月16日上午11時至下午1時，在東岳部落籃球場；4月16日下午2時至2時15分，在全家便利商店東澳店(南澳鄉蘇花路三段201號)。4月18日下午4時至4時15分，在全家便利商店東澳店。

案47654—4月18日上午9時至11時，在住商不動產羅東行政中心(宜蘭縣羅東鎮中正北路241之5號)；4月18日下午5時39分，在文化花苑(宜蘭市宜興路二段106號)；4月18日晚上7時至8時50分，在住商不動產羅東行政中心；4月18日晚上8時50分至9時，在二鍋頭東山鴨頭羅東復興店(羅東鎮愛國路107號)。

▲▼宜蘭衛生局25日公布宜蘭96處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

案49867—4月19日上午7時至9時30分，在羅東運動公園棒球場看台；4月19日上午9時30分至10時，在民生市場。4月20日下午2時至2時10分，在蘭田穀王烘焙坊南方澳門市(蘇澳鎮江夏路73號)。

案51855—4月22日中午12時至12時30分，在喜互惠生鮮超市維揚店(羅東鎮維揚路99號)。

案51852—4月17日、4月18日、4月20日下午3時至晚上11時5分，在7-11麗騰門市(三星鄉三星路一段586號)。

案49868—4月21日中午12時30至12時40分，在肯德基KFC-羅東興東餐廳 (外帶)(羅東鎮興東路90號)；4月21日晚上7時至7時5分，在全家便利商店冬山義新店(冬山鄉義成路三段409號)；4月21日晚上7時10至7時15分，在全家便利商店羅東南豪店(羅東鎮中正南路19號1樓)；4月21日晚上7時20至7時30分，在全家便利商店羅東民族店(羅東鎮公園路50號)。

案51873—4月20日下午1時30至2時，在北館市場；4月20日下午3時10分至3時20分，在寶雅神農店(宜蘭市神農路二段51號)；4月20日下午3時25至3時35分，在全聯福利中心復興店(宜蘭市復興路二段36號)；4月20日下午3時42至3時45分，在7-11伍富門市(宜蘭市女中路三段26-6號)。

案51882—4月19日中午12時至下午2時，在大溪漁港。

案51872—4月21日下午3時40分至4時，在全聯福利中心宜蘭校舍店(宜蘭市校舍路116號)。

案51053—4月19日凌晨零時46分，在全家便利商店礁溪健康店(礁溪鄉健康路50號1樓之1)；4月19日晚上7時13分至9時，在新馬辣經典麻辣鍋(羅東鎮興東路6號2樓)；4月19日晚上9時15分，在7-11冬山門市(冬山鄉冬山路一段984號)；4月19日晚上10時39分，在7-11廣達門市(冬山鄉廣興路166號168號1樓)。

▲▼宜蘭衛生局25日公布宜蘭96處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

案44910—4月17日晚上11時54分，在7-11南方澳門市(蘇澳鎮江夏路27號)。4月18日凌晨零時37分，在7-11蘇澳港門市(蘇澳鎮蘇東中路4號)。4月19日上午10時46分，在7-11權中門市(羅東鎮民權路177號)。

案51884—4月22日上午10時30分至10時40分，在全聯福利中心礁溪店(礁溪鄉育才路1號 )。

案43161—4月19日下午1時至1時20分，在全聯福利中心羅東南門店(羅東鎮南門路86號)；4月19日下午2時34分至2時45分，在全家便利商店宜蘭廣源店(冬山鄉廣興路48號)；4月19日晚上6時至7時，在羊舖子-羅東夜市1093攤位(羅東鎮民權路)。

案53488—4月21日至4月22日上午9時30分至下午5時30分，在名流皮鞋店(羅東鎮民生路76號)。

案51870—4月18日至4月20日上午6時至下午2時，在第一(北館)公有零售市場(宜蘭市昇平街33-1號)。

案51875—4月19日至4月20日上午6時至晚上6時，在第二(南館)公有零售市場(宜蘭市光復路125-35號)。

案38099—4月14日下午5時15分至5時45分，在香港滿記燒臘美食(羅東鎮公正路323號)。4月15日下午4時20分至4時35分，在7-11徠一門市(羅東鎮培英路98號、100號)。4月17日下午5時50分至晚上6時20分，在咔必娜就是炸雞漢堡羅東店(羅東鎮民權路16號)；4月17日晚上6時43分至7時，在全聯福利中心羅東南門店(羅東鎮南門路86號)。

案53477—4月22日中午12時50分至12時52分，在7-11羅高門市(羅東鎮公正路357,359號)；4月22日中午12時56分至下午1時30分，在亞洲鐵人運動聯盟羅東店(羅東鎮純精路二段201號)。

▲▼宜蘭衛生局25日公布宜蘭96處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

案53475—4月18日上午7時至下午5時30分，在7-11新聖母門市(羅東鎮中正南路160號)；4月18日下午5時30分至晚上6時，在冬山魚丸米粉(冬山鄉成興路19號)。4月19日上午10時35分至10時40分，在7-11頭城門市(頭城鎮青雲路三段96號)。4月20日上午10時45分至11時，在成興涼麵(五結鄉成功路2巷5弄98號)。4月21日上午8時23分至8時30分，在7-11永九門市(冬山鄉冬山路三段249號)。

4月21日上午9時5分至9時25分，在冬山市場早餐店(冬山鄉冬山路178號)；4月21日上午9時29分至9時40分，在7-11冬森門市(冬山鄉冬山路100之1號)。4月22日上午7時至下午5時30分，在7-11新聖母門市；4月22日下午4時46分至下午5時，在天順發快餐店(羅東鎮中正南路30號1樓)。4月23日上午7時至下午1時30分，在7-11新聖母門市。

案54829—4月16日至4月23日上午9時至下午2時，在景勝漁行(頭城鎮濱海路5段370號)。

案54824—4月21日至4月23日上午10時至下午5時，在大溪漁港漁夫市集。

案56075—4月20日上午7時至8時，在南館市場、中央市場；4月20日晚上6時30分至6時31分，在7-11騰豪門市(宜蘭市大坡路二段215,217號)。4月21日上午7時至8時，在第二(南館)公有零售市場(宜蘭市光復路125-35號)、中央市場。4月22日上午7時至8時，在第二(南館)公有零售市場(宜蘭市光復路125-35號)、中央市場。

案49030—4月19日至4月20日上午9時，在富士達保險經紀人蘭陽一區部(羅東鎮純精路一段109號3樓)。

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