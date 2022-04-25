認同「3+4」！陳其邁「對台灣人有信心」：現在不是清零作戰

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市25日新增123例本土個案，針對中央擬縮短居家隔離期「3+4」，市長陳其邁也表達認同，他表示，行政管理要配合疫情調整和民眾自律，居隔民眾也很少發生違規事項，現在不是清零作戰，他對台灣防疫有信心，民眾不需過度擔心。

陳其邁表示，上午地方政府首長與中央開過會議，針對縮短居家隔離時間「3+4」，關鍵在於行政流程是否能縮短。在國外，民眾都是自主隔離，個案數多的時候，政府部門要馬上匡列、疫調會越來越困難，應該是加重民眾的自我管理責任，實施居家隔離至今，很少發生民眾違規事項，因為還是有染疫風險，大部分民眾都很小心，也展現台灣非常強的公共衛生意識。

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陳其邁建議，適度地讓民眾自主隔離、自主管理，政府採取在行政程序上，做適度的管理和查核，也許能縮短時間。他說，中央這次在會議中提出民眾網路申報的模式，他認為是非常好的方式，行政管理必須配隨著疫情做調整，但也要配合民眾自律，當收到PCR陽性就是要居家隔離，相信高雄市民也做得到。

陳其邁強調，疫苗要打、公共衛生落實，二方面要擴大篩檢，第三要整備醫療量能，全方位到位才能做好防疫工作，現在不是清零作戰，現在要做的是，讓確診個案曲線緩慢上升，讓每一個人生病的過程中都能受到最好的照顧。

陳其邁說，疫情流行期間，也展現出台灣防疫做得非常好，他對台灣防疫很有信心，大家也不用擔心，社區化、流感化的疾病不需過度擔心。

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