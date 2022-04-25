快訊／基隆也不再公布足跡　林右昌：除非有特殊情形

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府25日公布國內本土病例，本市新增337例。有關於確診者足跡部分，對此，市長林右昌稍早在疫情記者會宣布，明（26日）起將「不再公布確診者公共足跡」，除非有特殊情形，市府才會另行公布。

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供）

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另外，基隆市政府今（25）日舉行疫情記者會，市長林右昌針對疫情說明，今天基隆確診為337例，目前基隆市居家隔離人數4184人，較昨日增加10人，自主健康管理810人，較前一日增加114人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢3470人，今天早上共計篩檢1886人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢7萬5597人次。

至於基隆市快篩陽性的專線，昨天有31個快篩陽性進線，30例PCR陽，1例PCR陰；今天上午有15個快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

林右昌也報告基隆市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有107床，目前已收治92床，還有15個空床數，空床率14％。林市長說，市府已經預先處置，明天起會新增40個專責病床，所以總數將會擴增為147床。

全市校園停課的部分，全校停課的有13校，包含4所小學和9間幼兒園，預防性停課的有6校，包含1所高中職、1所小學以及5個幼兒園，部分停班的學校有65校、共147班（包括高中職11校、國中10校、國小23校以及21個幼兒園。）

林右昌指出，本市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至今天上午，已累計評估835人，利用快速通道的有440人，有780人完成健康條件審核，符合資格已派案575人，另有205人不符合資格。

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