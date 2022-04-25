快訊／北市6行政區確診數破百　7醫院社區篩檢「陽性率高達5.3％」

記者袁茵／台北報導

台北市25日新增1050例本土，分別居住於大安區120例、士林區116例、中山區114例、萬華區及信義區各113例、文山區101例、松山區92例、內湖區87例、北投區74例、大同區54例、中正區39例、南港區27例。台北市長柯文哲表示，假日2天7家篩檢站陽性率皆達到5％，顯示新冠肺炎在北市分佈平均。

原訂下午3時30分由柯文哲主持的防疫記者會，因為指揮中心25日宣布中央記者會延後至下午4時30分召開，所以也跟著延期至下午4時整，但仍比中央早30分鐘，並預計對居家隔離「3＋4」和台北市確診者自主填單系統、醫護以篩代隔等議題做說明。

柯文哲提及，因為中央記者會今日較慢，詳細確診數字仍待指揮中心公布，不過統計台北市第16週確診數達到3917人，雖然中山區最多，但大安、信義區還是超過400例，所以沒有差很多，12行政區都分佈滿平均的。

柯文哲指出，台北市7公費篩檢站，這週六、日（23、24日）共篩檢7243人，其中23日有196人確診，陽性率5.3％，而24日數據截至當天下午3點陽性率也超過5％，可見新冠肺炎在台北市分布相當均勻，且百分比不低。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）