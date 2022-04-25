家用快篩大缺貨！台南爆藥局魚目混珠發國難財　衛生局說話了

▲網友在網路PTT爆料，他去台南市南區大同路1家藥局買家用快篩劑，買到的卻是醫院使用的快篩劑，認為藥局有魚目混珠之嫌。（圖／翻攝自網路社群PTT，下同）

記者林悅／台南報導

網友在PTT爆料，他去台南南區大同路1家藥局買家用快篩劑，但回家使用才知這並非家用快篩劑，而是醫院使用的快篩劑，網友認為藥局有魚目混珠之嫌，PO文提醒民眾注意，台南市衛生局據報派員稽查，認為該快篩劑是「抗體快篩試劑」，沒有醫療儀器無法使用，提醒民眾購買時要認明衛生福利部核准字號的產品。

該名網友在PTT上PO文指出：「先和大家說明一下，我不是要幫他們打廣告，反而是請大家要注意，XX藥局如果大家還有印象，就是之前疫情剛開始的時候出過口罩事件的藥局。我今天中午在大同路上沿著路找快篩，經過該藥局的時候發現他們門口說有賣，雖然我對他們的店有既有印象，但其他地方實在買不到，也只好進去問問。」

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網友說：「然後看到他們在分裝一包包的快篩（一份350），分裝這個行為就是滿怪的，加上他們一直以來的名聲，我還特別上衛生部網站查看東西有沒有問題，然後查到的是衛生部核可的廠牌，（他們也特別和我強調是衛生部核可的廠牌）。我想了一下就還是買了下來，還順便和他們要了說明書，（原本分裝包是沒有說明書的）」。

網友指出，回家後想照著說明書試用看看，結果發現他寫要用「離心機」弄血清出來當檢體，我就覺得不太對，上網多做一點功課，才發現他們賣給我的根本不是家用型，雖然廠牌沒問題，但那個應該是醫藥機構的專用款，第一我不知道這是不是合法的，第二說明書說要用血清當檢體，XX藥局和我說直接滴血下去當檢體就可以，我不知道這樣做出來到底有沒有偽陽或偽陰的風險，所以在這邊和大家說一下，如果沒有絕對必要，還是注意一點比較好」。

台南市衛生局據報有民眾購買COVID-19快篩試劑發生問題，23日即派員前往藥局稽查，發現該「抗體快篩試劑」是偵測體內病毒抗體，用於了解是否染疫（打疫苗後也會呈現陽性），作為疫情調查使用，若無專業人員或儀器操作，恐影響結果判讀。據了解，由於該快篩劑也是衛福部核可之產品，並非「偽藥」，衛生局告誡該藥局必須說明清楚，並不得賣給一般民眾。

▲台南市衛生局據報派員前往藥局稽查，並提醒民眾購買時要認明衛生福利部核准字號的產品的家用快篩劑。（圖／記者林悅翻攝）

目前衛生福利部核准家用快篩試劑是屬「抗原快篩試劑」，民眾購買快篩試劑前可至衛生福利部食品藥物管理署網站（網址：https://www.fda.gov.tw/）「業務專區>醫療器材>COVID-19 防疫醫材專區>家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區」查詢合格產品名單。

衛生局籲COVID-19快篩試劑屬醫療器材管理，民眾選購快篩試劑請至合法之藥局、醫療器材商購買，切勿購買來源不明醫療器材，未領有醫療器材商許可執照也不可販賣醫療器材。

▲家用快篩劑是屬「抗原快篩劑」（上）與，醫療用「抗體快篩劑」不同（下）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據林姓醫檢師指出，一般家庭用快篩劑（抗原快篩試劑），係以「拭子」插入鼻腔深處採黏膜上「檢體」，再混入「試劑」攪拌後，再滴入試劑盤後等檢驗結果，判謮是否陽性；但「抗體快篩試劑」必須先抽血，再以醫用「離心機」分離出「血清」才能進行檢驗測試，一般民眾根本無法使用，難怪購買民眾會不滿。

據中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「抗體快篩」是為了解個案是否感染過或打完疫

苗也會測抗體快篩。「目前使用抗體快篩都是有侷限性，所以我們現在驗抗體都是看是否為舊案，或是是否用中國製疫苗，但實際抗體還是要去實驗室。」他也呼籲，家用抗體快篩市面上沒核准，若有人提供使用，不建議民眾使用「抗體快篩」，建議使用「抗原快篩」檢驗是否確診。

業者則否認故意將「抗體快篩」當作家用快篩劑販售，業者說因接獲3所學校訂單需要家用快篩劑，他們是向業者進貨「家用快篩劑」，但收到貨時卻發現業者給的是「抗原快篩劑」，且有效期限也不對，所以他們將這批貨封存不賣了，未料還沒發現前就有人來買，而「誤售」。

