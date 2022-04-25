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國民黨議員齊轟周玉蔻特權！柯文哲未譴責　衛生局僅稱「不鼓勵」

記者袁茵／台北報導

資深媒體人周玉蔻21日自爆確診，但24日又稱北市衛生局安排醫生親自到她家中，一對一重新做PCR，引發外界質疑特權，25日再爆PCR最新結果為陰性。面對多數國民黨台北市議員質疑周玉蔻特權，台北市長柯文哲並未正面回應是否要譴責，而台北市衛生局長黃世傑僅說，「我們是不鼓勵啦。」

柯文哲25日上午赴台北市議會專案報告，國民黨台北市議員汪志冰先是詢問，台北市醫療量能是否近乎飽和？柯文哲則強調，「台北市醫療沒有問題。」

▲▼柯文哲赴北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲赴北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝） 

汪志冰隨即批評，難怪這2天就發生萬芳醫院主任吃飽沒事做，特別為周玉蔻量身定做「到府採檢」，這樣不是特權，什麼才是特權？柯文哲說，這與台北市政府無關，屬於疾管署；而黃世傑則稱，周玉蔻是自己主動找萬芳醫院幫忙，按照程序應該是要派防疫計程車到醫院做PCR，衛生局知道周玉蔻自己聯絡上院方，並不會反對。

汪志冰質疑，一般民眾若遇到相同情況，能否有「到府採檢」的待遇？柯文哲表示，一般標準流程是要請衛生局疾管科派防疫計程車載人至大佳河濱公園做「車來速」，而周玉蔻與台北市政府無關，那是對方自己找的。

▲▼台北市議員汪志冰。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員汪志冰。（圖／記者李毓康攝）

國民黨台北市議員徐巧芯提及，周玉蔻二度採檢是疾管署請衛生局做的嗎？還是衛生局因為周玉蔻的主動要求而進行？黃世傑回應，到第10天得做PCR，不過除了特殊狀況包括行為不便、躺在床上者才可到家採檢。

國民黨台北市議員鍾沛君也質疑，民眾要到何種條件才可以「到府採檢」，衛生局新聞稿說明要「臥床、失智」才可以採檢，周玉蔻明顯不符合，且儘管柯文哲稱是疾管署要求台北市政府，但衛生局是否也有同意？黃世傑指出，因為周玉蔻已經聯絡好了，加上現在防疫計程車確實較為缺乏，北市衛生局才勉予同意，但「我們是不鼓勵啦！」

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

至於周玉蔻認為自己在新北市採檢的檢體受到污染，才造成PCR結果為陽性，柯文哲說，檢查本來就沒有百分之百，他自己也不太曉得，必須要把病例全部看過後才能判斷。

鍾沛君認為，新北市2台採檢機器驗出來的Ct值都是29.3，原本以為是剛被傳染才比較高，但現在看來周玉蔻早就是「社區黑數」，不知道感染多久。柯文哲則點頭說「對！」要抽血清抗體才能比較清楚。

而國民黨台北市議員陳重文詢問，柯文哲是否要譴責一下周玉蔻？柯文哲僅說，「這不必用到我。」

▼台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者李毓康攝）

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