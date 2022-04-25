台南與全國同步啟用班班有冷氣　黃偉哲感謝公私協力打造舒適學習環境

▲全國中小學「班班有冷氣」政策25日正式上路，台南市長黃偉哲於東區崇學國小插上班級冷氣卡，揭示台南市與全國同步啟用國中小教室冷氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國中小學「班班有冷氣」政策25日正式上路，台南市長黃偉哲透過視訊，與行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠及各縣市首長、代表等同步啟用，黃偉哲於東區崇學國小插上班級冷氣卡，揭示台南市與全國同步啟用國中小教室冷氣，未來將提供孩子更好的學習環境，提升學習效益。





市長黃偉哲表示，非常感謝行政院長蘇貞昌及教育部、經濟部長官大力支持經費，讓台南市落實「班班有冷氣」政策，也感謝教育局人員辛勞付出，如期如質達成政策目標，尤其天氣相當炎熱，提供孩子舒適的學習環境，相信有助於孩子快樂學習，提升學習效率，也讓家長放心，同時南市府也會做好各項防疫措施，讓班班有冷氣，學習沒煩惱。



黃偉哲也感謝台電公司台南、新營區營業處全力協助，讓台南市電力改善及冷氣裝置如期完工，今年夏季即可開啟校園冷氣，讓孩子在舒適環境裡更專心地學習。此外，為了維護教師健康，南市府也超前部署，將教室使用的傳統粉筆，全面汰換為無粉塵的水擦粉筆，讓師生使用冷氣時能享有健康、無粉塵的學習環境。



學校老師表示，「班班有冷氣」政策上路後，同學上課精神更佳、態度更認真。學生也開心認為，有冷氣之後，在教室上課就不會煩躁，午休時間也能好好休息，下午的課程更能聚精會神學習。



教育局長鄭新輝表示，伴隨氣候變遷，夏季高溫逐年攀升，炎熱天數明顯多於過去平均值，炎熱高溫的教室環境會影響學生學習情緒，如今冷氣正式啟用後，學生在舒適溫度下將有助於提升專注力及學習力。





教育局指出，學校於室內攝氏28度C以上、室外噪音嚴重干擾、或空氣品質（AQI）高於紅色警示等情形，皆可使用冷氣設備。平常上課冷氣使用期間無須開窗，但下課時應將冷氣轉為送風模式，並於教室對角各開窗15公分，以促進空氣流通。



此次冷氣裝設作業，也同步推動校園能源管理系統（EMS），該系統不僅可協助學校管理用電，也讓孩子透過顯示面板，隨時觀看學校太陽光電發電及學校用電資訊，向下扎根節電教育，深具意義。





此外，台南市府積極推動太陽光電設施及種植樹木，也有效解決用電問題及達成減碳目標，目前各校已完成115Mwp太陽光電設施發包，全部施作完工後，一年可創造1.5億度的綠能，並於去年種植約3800棵樹木，已遠超過冷氣新增用電需求及減碳之平衡，為環境盡一份心力！