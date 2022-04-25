　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南與全國同步啟用班班有冷氣　黃偉哲感謝公私協力打造舒適學習環境

▲全國中小學「班班有冷氣」政策25日正式上路，台南市長黃偉哲於東區崇學國小插上班級冷氣卡，揭示台南市與全國同步啟用國中小教室冷氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國中小學「班班有冷氣」政策25日正式上路，台南市長黃偉哲於東區崇學國小插上班級冷氣卡，揭示台南市與全國同步啟用國中小教室冷氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國中小學「班班有冷氣」政策25日正式上路，台南市長黃偉哲透過視訊，與行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠及各縣市首長、代表等同步啟用，黃偉哲於東區崇學國小插上班級冷氣卡，揭示台南市與全國同步啟用國中小教室冷氣，未來將提供孩子更好的學習環境，提升學習效益。

▲全國中小學「班班有冷氣」政策25日正式上路，台南市長黃偉哲於東區崇學國小插上班級冷氣卡，揭示台南市與全國同步啟用國中小教室冷氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，非常感謝行政院長蘇貞昌及教育部、經濟部長官大力支持經費，讓台南市落實「班班有冷氣」政策，也感謝教育局人員辛勞付出，如期如質達成政策目標，尤其天氣相當炎熱，提供孩子舒適的學習環境，相信有助於孩子快樂學習，提升學習效率，也讓家長放心，同時南市府也會做好各項防疫措施，讓班班有冷氣，學習沒煩惱。

黃偉哲也感謝台電公司台南、新營區營業處全力協助，讓台南市電力改善及冷氣裝置如期完工，今年夏季即可開啟校園冷氣，讓孩子在舒適環境裡更專心地學習。此外，為了維護教師健康，南市府也超前部署，將教室使用的傳統粉筆，全面汰換為無粉塵的水擦粉筆，讓師生使用冷氣時能享有健康、無粉塵的學習環境。

學校老師表示，「班班有冷氣」政策上路後，同學上課精神更佳、態度更認真。學生也開心認為，有冷氣之後，在教室上課就不會煩躁，午休時間也能好好休息，下午的課程更能聚精會神學習。

教育局長鄭新輝表示，伴隨氣候變遷，夏季高溫逐年攀升，炎熱天數明顯多於過去平均值，炎熱高溫的教室環境會影響學生學習情緒，如今冷氣正式啟用後，學生在舒適溫度下將有助於提升專注力及學習力。

▲全國中小學「班班有冷氣」政策25日正式上路，台南市長黃偉哲於東區崇學國小插上班級冷氣卡，揭示台南市與全國同步啟用國中小教室冷氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局指出，學校於室內攝氏28度C以上、室外噪音嚴重干擾、或空氣品質（AQI）高於紅色警示等情形，皆可使用冷氣設備。平常上課冷氣使用期間無須開窗，但下課時應將冷氣轉為送風模式，並於教室對角各開窗15公分，以促進空氣流通。

此次冷氣裝設作業，也同步推動校園能源管理系統（EMS），該系統不僅可協助學校管理用電，也讓孩子透過顯示面板，隨時觀看學校太陽光電發電及學校用電資訊，向下扎根節電教育，深具意義。

▲全國中小學「班班有冷氣」政策25日正式上路，台南市長黃偉哲於東區崇學國小插上班級冷氣卡，揭示台南市與全國同步啟用國中小教室冷氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，台南市府積極推動太陽光電設施及種植樹木，也有效解決用電問題及達成減碳目標，目前各校已完成115Mwp太陽光電設施發包，全部施作完工後，一年可創造1.5億度的綠能，並於去年種植約3800棵樹木，已遠超過冷氣新增用電需求及減碳之平衡，為環境盡一份心力！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
快訊／Leo王妻首發聲！　開嗆「要戴保險套」
張震嶽護兒爆氣！「車子衝來」怒開砲　反被抓自己也違規
兒居家隔離　衛生局7天後改口「不開證明」！家長怒：拿不到保險
上班尖峰「1現象」驚呆！　雙北人超有感：停課威力大
快訊／林智堅宣布：新竹市即起「不再公布足跡」
快訊／總統府確診+6！　5名憲兵中了
快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫禁內用　可正常上班、買生活用品
快訊／連千毅按鈴告「勾惡」！　加碼爆他黑料
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寵愛媽咪！高雄飯店推「防疫包廂」安心食　外帶最低657元吃龍蝦

因應疫情常態化　南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

台南與全國同步啟用班班有冷氣　黃偉哲感謝公私協力打造舒適學習環境

造園景觀男女組合首次搭檔就奪金　全國技能競賽分區賽南分署30金全國第一　

全國師生鄉土歌謠比賽　台東縣勇奪3項特優及6項優等

桃園95歲翁溜出門迷途　警調監視器30分尋獲

不畏疫情爆炸仍聚賭　南警查獲深藏民宅職業賭場逮21賭客

畢業即就業　日本新堀藝術學院來台設分校

台中后里幼兒園一班8童確診　孩子出現「5症狀」快就醫

國民黨立委魯明哲助理確診　桃園議員劉勝全「打三劑」也染疫

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

寵愛媽咪！高雄飯店推「防疫包廂」安心食　外帶最低657元吃龍蝦

因應疫情常態化　南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

台南與全國同步啟用班班有冷氣　黃偉哲感謝公私協力打造舒適學習環境

造園景觀男女組合首次搭檔就奪金　全國技能競賽分區賽南分署30金全國第一　

全國師生鄉土歌謠比賽　台東縣勇奪3項特優及6項優等

桃園95歲翁溜出門迷途　警調監視器30分尋獲

不畏疫情爆炸仍聚賭　南警查獲深藏民宅職業賭場逮21賭客

畢業即就業　日本新堀藝術學院來台設分校

台中后里幼兒園一班8童確診　孩子出現「5症狀」快就醫

國民黨立委魯明哲助理確診　桃園議員劉勝全「打三劑」也染疫

快訊／高市警確診「悶燒」！疑自家人爆料　衛生局：不對個案回應

立委再盯外資動向　證交所董座：台股十大外資未離場

實兵實裝結合敵情演練　陸戰66旅戰備偵巡熟稔戰場

KIA「大改款進口休旅」在台被捕曝光　搭1.6汽油渦輪近期將上市！

俄開戰以來最高層級！美證實布林肯訪基輔　加碼軍援210億

快訊／Leo王外籍妻首發聲「要戴保險套」！真實心聲被推爆：傾聽你的直覺

驚悚！開車聽見奇異巨響　車保險桿被「這條線」割裂　

KD上身？英格雷連3戰轟破30分　鵜鶘鎖死保羅扳平系列賽

寵愛媽咪！高雄飯店推「防疫包廂」安心食　外帶最低657元吃龍蝦

華視連出包因「老三台氣息太重」？立委批公視法25年未修釀惡習！

地方熱門新聞

台中后里幼兒園一班8童確診

中區疫情指揮官打臉沈政男

重機騎士撞休旅車　全身多處骨折

立委魯明哲助理確診　議員打三劑也中

雲林＋42足跡曝　朝天宮繞境在列

畢業即就業　日本新堀藝術學院來台設分校

台中全航客運女駕駛撞僑泰中學2生

南警查獲深藏民宅職業賭場逮21賭客

南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

台南4月份維持現行防疫措施

台南與全國同步啟用班班有冷氣

造園景觀男女組合首次搭檔就奪金

新北最佳賞桐景點　即時花況搶先看

桃園竹圍里即將消失　春季健走向故里道別

更多熱門

相關新聞

家用快篩大缺貨！台南爆藥局爆魚目混珠發國難財

家用快篩大缺貨！台南爆藥局爆魚目混珠發國難財

網友在PTT爆料，他去台南南區大同路1家藥局買家用快篩劑，但回家使用才知這並非家用快篩劑，而是醫院使用的快篩劑，網友認為藥局有魚目混珠之嫌，PO文提醒民眾注意，台南市衛生局據報派員稽查，認為該快篩劑是「抗體快篩試劑」，沒有醫療儀器無法使用，提醒民眾購買時要認明衛生福利部核准字號的產品。

台南市首推「居家托育守護標章」

台南市首推「居家托育守護標章」

台南+46　阿妹演唱會衍生+4！

台南+46　阿妹演唱會衍生+4！

假冒檢警行騙　得手20萬又來電

假冒檢警行騙　得手20萬又來電

即／台南機車騎士離奇落水　送醫搶救中

即／台南機車騎士離奇落水　送醫搶救中

關鍵字：

台南同步冷氣黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

許老三開IG穿短裙曬美腿！被敲碗「直接出道」小S激動回應

女友妹是演員超眼熟　他聽成名作尬爆

「3＋4」內容曝光　黃珊珊：沒意義

居隔縮短成「3+4」！防疫指揮官喊：太兇猛

王中平校花女兒隔離拉開窗簾「全家5口站樓下」探望畫面暖翻

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面