陳嘉行告發楊寶楨「造謠2議員未隔離」　挺蔻蔻姐：她心直口快

▲簡舒培、苗博雅分別到楊寶書臉書嗆聲質疑沒查證、造謠她們2未依規定居家隔離。（圖／翻攝楊寶楨臉書）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨發言人楊寶楨日前在臉書質疑，媒體人周玉蔻自爆新冠肺炎確診後，曾與她同台的民進黨台北市議員簡舒培、苗博雅「都不需要隔離？」事後簡、苗都反擊澄清各自遭匡列居家隔離中，對此，有意參選台北士林北投市議員的焦糖哥哥陳嘉行，25日上午主動到台北地檢署，遞狀告發楊寶楨涉嫌造謠製造恐慌，「是不是要製造聲量？」

陳嘉行在北檢前受訪表明，未事先與簡、苗溝通過，就主動告發楊寶楨散佈有關新冠肺炎的不實訊息，陳嘉行指控「民眾黨是台北市執政黨，也是國會在葉黨第二大黨，楊寶楨身為發言人，屢屢造謠生事製造民眾恐慌，這次造謠簡舒培、苗博雅沒有被隔離，他們確實有隔離，合理懷疑他是不是用造謠的方式製造聲量，我有打問號，質疑啦，希望楊適可而止，不要再造謠了。」

▲陳嘉行到北檢告發楊寶禎涉嫌造謠製造恐慌，希望她「適可而止」 。（圖／記者劉昌松攝）

全案起因於周玉蔻在21日自爆已確診，楊寶楨22日在臉書發文「綠能，你不能。有黨證，免隔離？」楊寶禎質疑，「簡舒培、苗博雅在過去3日也參與周玉蔻主持的政論節目，時常約2小時，甚至全程都沒有戴口罩，不論篩檢結果是不是陰性，也都不需要隔離？」

被點名的簡、苗2人各自在臉書發文澄清已被匡列隔離，並到楊寶楨臉書回文嗆聲：「楊大發言人，發言都不用查證不用負責的嗎?」、「你沒查證就造謠生事，很開心嗎？你以後問政也都不查證就亂砲嗎？」

▲楊寶楨因質疑曾與自稱確診的周玉蔻同台的市議員未居隔而挨告。（資料照／記者林敬旻攝）

另外有媒體詢問陳嘉行，如何看待周玉蔻事後又改口自己沒確診一事，陳嘉行說：「蔻蔻姐心直口快，一切要依照CDC或防疫人員為主啦，蔻蔻姐是講自己，楊寶楨是講苗博雅簡舒培、人確實證明有隔離了，楊寶禎到現在沒道歉啊，只說『我有打問號啊』，所以造謠沒有事，跟蔻蔻姐是天差地遠的，這兩件是沒辦法類比。」