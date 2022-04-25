陸首現Omicron BA.2.3變異株　煙台新增感染者36例為同一傳播鏈

▲山東煙台出現大陸首個Omicron BA.2.3變異株進化分支。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸山東煙台今（25）日公布新增感染者36例，包括確診病例2人及無症狀感染者34人。疫情出現後，經排查密接1700人、次密接3179人，第一時間開展病毒全基因組測序，截至目前已完成4個區市共16例本土病例基因測序分析，為同一條傳播鏈，病例基因分型為Omicron BA.2.3進化分支，這也是大陸首次出現該變異株疫情。

《央視》報導，新增感染者中，招遠市2例確診病例、22例無症狀感染者，均在集中隔離人員中檢出。蓬萊市9例，3例在集中隔離人員中檢出，其中2例為23日報告的無症狀感染者的密切接觸者，1例為招遠市金嶺鎮西梧桐夼村到蓬萊人員；另外6例在重點區域風險人員核酸篩查中發現。芝罘區2例，1例在集中隔離人員中檢出，1例在重點區域風險人員核酸篩查中發現，均為招遠市無症狀感染者同時空交集人員。萊州市1例，在集中隔離人員中檢出，為23日報告的無症狀感染者的共同居住人。

據了解，Omicron是目前新冠病毒突變最多病毒變體，特點為極易傳播但整體症狀較輕，重症或死亡病例明顯少於之前各種變異株。Omicron的亞型株包括BA.1、BA.2及BA.3，BA.2的變異病毒在亞洲出現率更加普遍。

上海本輪疫情經基因測序後發現，主要感染者為BA.2亞型毒株，不過，在山東煙台發現的Omicron BA.2.3進化分支卻是境內首現，引起大陸全國衛健委及呼吸專家格外關注。