　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸首現Omicron BA.2.3變異株　煙台新增感染者36例為同一傳播鏈

▲山東煙台出現大陸首個Omicron BA.2.3變異株進化分支。（圖／CFP）

▲山東煙台出現大陸首個Omicron BA.2.3變異株進化分支。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸山東煙台今（25）日公布新增感染者36例，包括確診病例2人及無症狀感染者34人。疫情出現後，經排查密接1700人、次密接3179人，第一時間開展病毒全基因組測序，截至目前已完成4個區市共16例本土病例基因測序分析，為同一條傳播鏈，病例基因分型為Omicron BA.2.3進化分支，這也是大陸首次出現該變異株疫情。

《央視》報導，新增感染者中，招遠市2例確診病例、22例無症狀感染者，均在集中隔離人員中檢出。蓬萊市9例，3例在集中隔離人員中檢出，其中2例為23日報告的無症狀感染者的密切接觸者，1例為招遠市金嶺鎮西梧桐夼村到蓬萊人員；另外6例在重點區域風險人員核酸篩查中發現。芝罘區2例，1例在集中隔離人員中檢出，1例在重點區域風險人員核酸篩查中發現，均為招遠市無症狀感染者同時空交集人員。萊州市1例，在集中隔離人員中檢出，為23日報告的無症狀感染者的共同居住人。

據了解，Omicron是目前新冠病毒突變最多病毒變體，特點為極易傳播但整體症狀較輕，重症或死亡病例明顯少於之前各種變異株。Omicron的亞型株包括BA.1、BA.2及BA.3，BA.2的變異病毒在亞洲出現率更加普遍。

上海本輪疫情經基因測序後發現，主要感染者為BA.2亞型毒株，不過，在山東煙台發現的Omicron BA.2.3進化分支卻是境內首現，引起大陸全國衛健委及呼吸專家格外關注。

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
新北20小孩「15人陽性」！　前台大醫示警：高峰越來越近
快訊／淡水公車衝上人行道！　1男等車遭猛撞急送醫
家用快篩「認2字」很重要！　哪裡買、核准廠牌QA一次看
被迫看媽和15歲妹遭俄軍性侵　17歲女伴屍4天崩潰
老公確診！人妻完美落實「陳時中這句話」　網淚讚：優秀
快訊／3+4內容曝光！　自主防疫禁內用、可正常上班
救命影曝！陽明山1歲童「翻白眼吐白沫」　警仰德大道飆速
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸首現Omicron BA.2.3變異株　煙台新增感染者36例為同一傳播鏈

首都保衛戰開打！　官方印發「保障物資通告」嚴防疫情殺進北京

江蘇2022第一季度生產總值2.78兆元人民幣　同比增長4.6％

丁來富接解放軍對台一線部隊新帥　刊文稱：軍不思戰，國之大難

突破疫苗猶豫！　張文宏：脆弱群體病死率是擺脫疫情重要關鍵

上海增51死創單日新高　張文宏：高齡及重症救治面臨挑戰

上海外送員車禍撞破頭　「失血逾1小時」等不到救護車亡

上海封城成「婚姻照妖鏡」　丈夫煮水餃躲陽台偷吃光…大肚妻心死

北京3天41確診！超市擠爆「架上被掃光」　上海給血淚11點教訓

6旬爺摟嫩妹「養老金全交出」　年輕小伙：我輸在哪？網突破盲點

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

屏東「腳交女」國道胡鬧　運將怒：不想和妳一起死

陸首現Omicron BA.2.3變異株　煙台新增感染者36例為同一傳播鏈

首都保衛戰開打！　官方印發「保障物資通告」嚴防疫情殺進北京

江蘇2022第一季度生產總值2.78兆元人民幣　同比增長4.6％

丁來富接解放軍對台一線部隊新帥　刊文稱：軍不思戰，國之大難

突破疫苗猶豫！　張文宏：脆弱群體病死率是擺脫疫情重要關鍵

上海增51死創單日新高　張文宏：高齡及重症救治面臨挑戰

上海外送員車禍撞破頭　「失血逾1小時」等不到救護車亡

上海封城成「婚姻照妖鏡」　丈夫煮水餃躲陽台偷吃光…大肚妻心死

北京3天41確診！超市擠爆「架上被掃光」　上海給血淚11點教訓

6旬爺摟嫩妹「養老金全交出」　年輕小伙：我輸在哪？網突破盲點

雞鴨羊相伴！彰化5880萬歐風古堡豪墅　建築師自曝拒絕3組人馬

裕民風能航運風電維運船完成轉籍入級　改善離岸風場運力不足問題

馬克宏險勝！歐盟大國鬆口氣　極右民意擴張「棄票率」創50年新高

暗黑版日租套房挨罰10萬！房東控遭陷害　再牽拖訂房網慘被打臉

手機掉在烏克蘭　俄兵被盜帳號「百萬存款全轉走」妻崩潰：沒錢了

掌握生技題材關鍵　併購利多單日漲幅45%

台南與全國同步啟用班班有冷氣　黃偉哲感謝公私協力打造舒適學習環境

47歲李玟「超緊閃片裝」翹臀打趴少女！　最新狀態曝光網看傻

快訊／淡水公車衝上人行道！1男等車慘遭猛撞　緊急送醫救治

新北20個小孩「15人PCR陽性」！前台大醫示警：離高峰越來越近

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

大陸熱門新聞

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

正妹歌手桌邊唱歌遭潑酒！真相逆轉網氣炸

6旬爺摟嫩妹　年輕小伙：我輸在哪

北京超市擠爆「架上被掃光」　上海給血淚11點教訓

上海外送員車禍失血逾1小時　等不到救護車亡

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

上海增51死創單日新高 張文宏：高齡及重症救治面臨挑戰

港專家：香港400萬人染疫　已築起免疫屏障

丁來富接解放軍對台一線部隊新帥 刊文稱：軍不思戰，國之大難

「劉畊宏女孩和男孩」跳進醫院

張文宏：脆弱群體病死率是擺脫疫情重要關鍵

北京印發「保障物資通告」

陸專家：躺平後「惡性循環」是一場災難

3名女大生洗澡被室友偷拍傳男友！淪多P意淫對象

更多熱門

相關新聞

鴻騰昆山廠員工確診　公司證實：廠區已停工、全員啟動核酸檢測

鴻騰昆山廠員工確診　公司證實：廠區已停工、全員啟動核酸檢測

外媒報導透露，鴻海集團（2317）旗下鴻騰（FIT）昆山2座工廠自上週開始已出現2名確診個案，而目前該廠區已暫時停工，外界也擔憂是否會影響該廠對iPhone的生產情況，鴻騰於今日上午證實消息指出，廠內已同步啟動園區內全員核酸檢測等防疫措施，目前對業務影響有限。

「3＋4」內容曝光　黃珊珊：沒意義

「3＋4」內容曝光　黃珊珊：沒意義

即／高雄警期許零確診恐破功！保大1員快篩陽

即／高雄警期許零確診恐破功！保大1員快篩陽

富邦產通知書1句話藏玄機　網：它有權決定

富邦產通知書1句話藏玄機　網：它有權決定

5/1起入境泰國免採檢、不用陰性證明

5/1起入境泰國免採檢、不用陰性證明

關鍵字：

新冠肺炎大陸戰疫疫苗核酸檢測病毒Delta變種病毒OmicronBA2.3煙台

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

許老三開IG穿短裙曬美腿！被敲碗「直接出道」小S激動回應

女友妹是演員超眼熟　他聽成名作尬爆

居隔縮短成「3+4」！防疫指揮官喊：太兇猛

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

確診男呼吸困難求救！1922：不能呼吸才送醫

王中平校花女兒隔離拉開窗簾「全家5口站樓下」探望畫面暖翻

居隔確定縮短！蘇貞昌拍板「3+4」

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面