台南首創「登月計劃」關照隱性需求　黃偉哲盼終結「月經貧窮」　

▲文化古都＋科技新都！ 黃偉哲積極擴通路行銷臺南有成。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨)

▲疫情前後，台南市為各產業投入行銷協助與多元紓困辦法，引領在地與弱勢族群走過困境，共同迎接「文化古都，科技新城」的未來城市願景。（圖／記者黃克翔攝）

記者萬玟伶／台南專訪

疫情以前，弱勢族群有賴地方社會福利資源給予生活或緊急補助，然而疫情襲來造成環境與社會遽變，在經濟活動、工作型態皆受影響下，就連基本生活也成險峻問題。彼時，台南市自主開辦的「安心即時上工計畫」率全國之先，比勞動部早2～3個月實行，並針對不同產業提供精準協助，不過更令人動容的是，由台南市長黃偉哲率領的市府團隊，在疫情期間，更進一步看見不同面向的需求，以全台首創的「登月計劃」陪伴弱勢女性共同面對「月經貧窮」。

所謂「月經貧窮」，意指因經濟貧窮導致生理女性無力負擔生理用品之費用，或因家庭貧窮，造成發育期的孩子無人引導該如何面對初潮與身體變化，長期導致身心健康受到負面影響。「月經貧窮」不僅是另一個面向的弱勢需求，更是長期被忽略的隱性需求，因此早於疫情之前，就已備受國際組織關注，疫情重創下，月經貧窮的困境更是浮上檯面。

對於市府團隊而言，無論未來疫情走向，面對「月經貧窮」絕對是必要的長期關懷，同時也是推動社會進步、提倡性平意識重要的一環。黃偉哲市長明確指出，「台南是全國第一個提出『登月計劃』，並且率先使用公費購置衛生用品、提供給弱勢家庭的縣市。」他以過去台北市最早提出的路平計畫和1999市民服務專線為例，表示一項好的政策也會逐步影響各地發展，「很期待大家一起共襄盛舉。」

民間團體以東森慈善基金會為例，近來也已接洽不少在地社福組織擬捐贈衛生棉等物資，黃偉哲聽聞也暖心道，「如果有任何需求，台南市政府都很願意全力來配合！」他表示，目前了解「月經貧窮」議題的企業還不多，「因此有企業要來做公益，我們怎麼會拒絕人家，我們還怕做公益的人太少了！」

▲台南關注疫情底下不同面向的隱性需求，並首創「登月計畫」拋磚引玉，呼籲各縣市共同終結「月經貧窮」。（圖／台南市政府提供）

疫情以前，除了提供弱勢族群補助，台南也秉持「與其給魚，不如給釣竿」的概念，提供職業訓練或臨時性工作，協助弱勢民眾走入社會、自立脫貧。然而在疫情三級警戒最嚴峻的時候，不僅弱勢族群有斷炊危機，本來有工作的人也有可能面臨失業資遣，「台南在這時提出了全國最早的安心上工計畫，而且在全國各縣市名額公布後，台南釋出的名額是最多的！」面對同島一命的疫情，黃偉哲直言「大家都沒辦法置身事外」，但市府團隊一定要肩負起緊急因應的責任。

疫情對於致力發展觀光旅遊的台南來說，無疑也是另一重打擊。「衝擊最大的就是民宿和餐飲業，但其實無論是小生意的老闆或是上班族，我們皆有提出紓困方案，極力給予他們援手。」前陣子疫情趨緩、國內旅遊復甦，台南也提出多種旅遊提案，其中包括近年擔當台南旅遊新主軸的「休閒農場旅遊」！「台南有好幾處休閒農場，相當適合都市人遠離塵囂，來到鄉間享受恬靜的田野生活。」黃偉哲特別介紹，其實未來想要採草莓時，不用人擠人跑苗栗大湖，因為「台南善化就有草莓園區」！

▲▼「綠野現蹤」新玩法！集結設計師蕭青陽操刀的官田遊客中心、頗具異國風情的山上花園水道博物館等8個綠意打卡點，透過市府團隊規劃的多元玩法，鼓勵遊客在疫情期間不用擠在市區，前往台南市郊散策旅行也很療癒！（圖／台南市政府提供）

不過，儘管疫情造成經濟活動停滯，隨著台南長年打造友善的投資環境，以及綠電推廣、加速能源轉型等企圖心，疫情這兩年間國際大廠爭相進駐設廠作業，仍是緊鑼密鼓地進行著。隨著台積電、聯電「晶圓雙雄」接連投入千億投資台南，Google在此設置全台第2座資料中心，ASML也斥資近5億設置技術培訓中心，要為台積電半導體先進製程投入更多助力。

黃偉哲也強調，目前在台南高鐵站旁的「沙崙智慧綠能園區」，更要將台南打造成創新的綠能城市！「園中不僅有中研院南部分院、工研院南部分院、國家實驗研究院、南部自駕車場域，還有陽明交通大學台南校區，近期行政院也宣布成大將在這裡投入250億設立健康園區。」此區亦有大台南的會展中心，以及近日新開幕的三井Outlet，未來更將成立一所由台南市政府設立的K12國際學校，主打從幼兒園到高中全以雙語授課，讓從全世界來到台南的高科技人才，不用擔心孩子的教育問題。

台南磁吸高科技產業投資的成果並非一蹴可幾，黃偉哲解釋，許多高科技廠商如今相當需要綠電，以通過歐盟綠色認證和聯合國氣候變遷大會COP26的規範、因應未來碳淨零排放的要求，因此多年前台南發展綠能的方向是「完全正確且成果斐然的」。

▲▼座落於台南高鐵站旁的「資安暨智慧科技研發大樓」，即位於沙崙智慧綠能園區內，以資安及智慧科技為發展主軸，提供研究團隊進駐，並促進產官學研多方合作。（圖／台南市政府提供）

未來揮別疫情，旅人持續走入府城、市郊觀光旅遊，但在科技人的眼中，台南更是擁有了嶄新且強勁的產業聚落與發展樣貌。這些進行式的改變，都讓黃偉哲難掩驕傲地說，「未來的台南，不只是一座文化古都，同時也是建構成熟的科技新都！」



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