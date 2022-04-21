　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南首創「登月計劃」關照隱性需求　黃偉哲盼終結「月經貧窮」　

▲文化古都＋科技新都！　黃偉哲積極擴通路行銷臺南有成。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨)

▲▼專訪台南市長黃偉哲-黃偉哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲疫情前後，台南市為各產業投入行銷協助與多元紓困辦法，引領在地與弱勢族群走過困境，共同迎接「文化古都，科技新城」的未來城市願景。（圖／記者黃克翔攝）

記者萬玟伶／台南專訪

疫情以前，弱勢族群有賴地方社會福利資源給予生活或緊急補助，然而疫情襲來造成環境與社會遽變，在經濟活動、工作型態皆受影響下，就連基本生活也成險峻問題。彼時，台南市自主開辦的「安心即時上工計畫」率全國之先，比勞動部早2～3個月實行，並針對不同產業提供精準協助，不過更令人動容的是，由台南市長黃偉哲率領的市府團隊，在疫情期間，更進一步看見不同面向的需求，以全台首創的「登月計劃」陪伴弱勢女性共同面對「月經貧窮」。

所謂「月經貧窮」，意指因經濟貧窮導致生理女性無力負擔生理用品之費用，或因家庭貧窮，造成發育期的孩子無人引導該如何面對初潮與身體變化，長期導致身心健康受到負面影響。「月經貧窮」不僅是另一個面向的弱勢需求，更是長期被忽略的隱性需求，因此早於疫情之前，就已備受國際組織關注，疫情重創下，月經貧窮的困境更是浮上檯面。

對於市府團隊而言，無論未來疫情走向，面對「月經貧窮」絕對是必要的長期關懷，同時也是推動社會進步、提倡性平意識重要的一環。黃偉哲市長明確指出，「台南是全國第一個提出『登月計劃』，並且率先使用公費購置衛生用品、提供給弱勢家庭的縣市。」他以過去台北市最早提出的路平計畫和1999市民服務專線為例，表示一項好的政策也會逐步影響各地發展，「很期待大家一起共襄盛舉。」

民間團體以東森慈善基金會為例，近來也已接洽不少在地社福組織擬捐贈衛生棉等物資，黃偉哲聽聞也暖心道，「如果有任何需求，台南市政府都很願意全力來配合！」他表示，目前了解「月經貧窮」議題的企業還不多，「因此有企業要來做公益，我們怎麼會拒絕人家，我們還怕做公益的人太少了！」

▲▼ 台南,黃偉哲,東森慈善基金會,月經貧窮,登月計劃,公益,愛心雲,科技新都,休閒農業。（圖／台南市政府提供）

▲台南關注疫情底下不同面向的隱性需求，並首創「登月計畫」拋磚引玉，呼籲各縣市共同終結「月經貧窮」。（圖／台南市政府提供）

疫情以前，除了提供弱勢族群補助，台南也秉持「與其給魚，不如給釣竿」的概念，提供職業訓練或臨時性工作，協助弱勢民眾走入社會、自立脫貧。然而在疫情三級警戒最嚴峻的時候，不僅弱勢族群有斷炊危機，本來有工作的人也有可能面臨失業資遣，「台南在這時提出了全國最早的安心上工計畫，而且在全國各縣市名額公布後，台南釋出的名額是最多的！」面對同島一命的疫情，黃偉哲直言「大家都沒辦法置身事外」，但市府團隊一定要肩負起緊急因應的責任。

疫情對於致力發展觀光旅遊的台南來說，無疑也是另一重打擊。「衝擊最大的就是民宿和餐飲業，但其實無論是小生意的老闆或是上班族，我們皆有提出紓困方案，極力給予他們援手。」前陣子疫情趨緩、國內旅遊復甦，台南也提出多種旅遊提案，其中包括近年擔當台南旅遊新主軸的「休閒農場旅遊」！「台南有好幾處休閒農場，相當適合都市人遠離塵囂，來到鄉間享受恬靜的田野生活。」黃偉哲特別介紹，其實未來想要採草莓時，不用人擠人跑苗栗大湖，因為「台南善化就有草莓園區」！

▲▼ 台南,黃偉哲,東森慈善基金會,月經貧窮,登月計劃,公益,愛心雲,科技新都,休閒農業。（圖／台南市政府提供）

▲▼「綠野現蹤」新玩法！集結設計師蕭青陽操刀的官田遊客中心、頗具異國風情的山上花園水道博物館等8個綠意打卡點，透過市府團隊規劃的多元玩法，鼓勵遊客在疫情期間不用擠在市區，前往台南市郊散策旅行也很療癒！（圖／台南市政府提供）

▲▼ 台南,黃偉哲,東森慈善基金會,月經貧窮,登月計劃,公益,愛心雲,科技新都,休閒農業。（圖／台南市政府提供）

不過，儘管疫情造成經濟活動停滯，隨著台南長年打造友善的投資環境，以及綠電推廣、加速能源轉型等企圖心，疫情這兩年間國際大廠爭相進駐設廠作業，仍是緊鑼密鼓地進行著。隨著台積電、聯電「晶圓雙雄」接連投入千億投資台南，Google在此設置全台第2座資料中心，ASML也斥資近5億設置技術培訓中心，要為台積電半導體先進製程投入更多助力。

黃偉哲也強調，目前在台南高鐵站旁的「沙崙智慧綠能園區」，更要將台南打造成創新的綠能城市！「園中不僅有中研院南部分院、工研院南部分院、國家實驗研究院、南部自駕車場域，還有陽明交通大學台南校區，近期行政院也宣布成大將在這裡投入250億設立健康園區。」此區亦有大台南的會展中心，以及近日新開幕的三井Outlet，未來更將成立一所由台南市政府設立的K12國際學校，主打從幼兒園到高中全以雙語授課，讓從全世界來到台南的高科技人才，不用擔心孩子的教育問題。

台南磁吸高科技產業投資的成果並非一蹴可幾，黃偉哲解釋，許多高科技廠商如今相當需要綠電，以通過歐盟綠色認證和聯合國氣候變遷大會COP26的規範、因應未來碳淨零排放的要求，因此多年前台南發展綠能的方向是「完全正確且成果斐然的」。

▲▼ 台南,黃偉哲,東森慈善基金會,月經貧窮,登月計劃,公益,愛心雲,科技新都,休閒農業。（圖／台南市政府提供）

▲▼座落於台南高鐵站旁的「資安暨智慧科技研發大樓」，即位於沙崙智慧綠能園區內，以資安及智慧科技為發展主軸，提供研究團隊進駐，並促進產官學研多方合作。（圖／台南市政府提供）

▲▼ 台南,黃偉哲,東森慈善基金會,月經貧窮,登月計劃,公益,愛心雲,科技新都,休閒農業。（圖／台南市政府提供）

未來揮別疫情，旅人持續走入府城、市郊觀光旅遊，但在科技人的眼中，台南更是擁有了嶄新且強勁的產業聚落與發展樣貌。這些進行式的改變，都讓黃偉哲難掩驕傲地說，「未來的台南，不只是一座文化古都，同時也是建構成熟的科技新都！」

►黃偉哲化身「超業」力推台南農特產　要擦亮東山咖啡招牌

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
快訊／畫面曝光！特戰士官朝「錢莊男」連開2槍　丟包福和橋
辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單
快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍
存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要：會想哭
美女主播富豪尪被捕！下藥「輪流性侵女大生」　事後塞3600萬
新手媽產下兔唇兒　惡婆婆連珠炮問「妳家有遺傳？」氣炸
小玉認罪「做換臉A片」鞠躬道歉　雞排妹發聲了
他回撥「蘋果來電」慘了　1900萬全被偷光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲化身「超業」力推台南農特產　要擦亮東山咖啡招牌

再遠都要一遊！潘孟安扭轉地方先天劣勢　打造屏東為新魅力之都

台南市警局也出現確診者！市警局緊急清消

雲林＋42重點足跡！虎尾星巴克、斗六麵攤連朝天宮繞境也在列

南投+10！研經班同學病情大不同　倒楣夫妻疑在不同處染疫

彰化首例！員警值勤完大甲媽遶境確診　28名警察急PCR

台南首創「登月計劃」關照隱性需求　黃偉哲盼終結「月經貧窮」　

桃園八德大湳托嬰中心收托40名　4／21起5日內受理報名

台南藍軍聯合蘭花業者開發「國旗蘭花」　正能量陪全民平安度過失控疫情

黃偉哲化身「超業」力推台南農特產　要擦亮東山咖啡招牌

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

狠人廁所遇蟑螂淡定夾起！ 充當外送員上演喇牙餵食秀

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

台南市警局也出現確診者！市警局緊急清消

雲林＋42重點足跡！虎尾星巴克、斗六麵攤連朝天宮繞境也在列

南投+10！研經班同學病情大不同　倒楣夫妻疑在不同處染疫

彰化首例！員警值勤完大甲媽遶境確診　28名警察急PCR

台南首創「登月計劃」關照隱性需求　黃偉哲盼終結「月經貧窮」　

桃園八德大湳托嬰中心收托40名　4／21起5日內受理報名

台南藍軍聯合蘭花業者開發「國旗蘭花」　正能量陪全民平安度過失控疫情

黃偉哲化身「超業」力推台南農特產　要擦亮東山咖啡招牌

財政部率隊參訪　台南市智慧路邊停車計費系統BOT促參案

「台南好生活台南呷頭路」中型徵才活動登場　求職者新化虎頭埤找好頭路

三級片女星譙富豪父子「人渣」後跑路法國！　親曝近況：展開新冒險

快訊／特戰士官朝「錢莊男」後腦連開2槍　丟包福和橋畫面曝光

打高端後急赴美出差　衛生局竟「註銷變幽靈疫苗」再打追加劑

李千那低調買咖啡　取餐「店員備註1句話」笑了！　網虧：太鬧

中職第2老野手出賽　高國慶：人生計畫能打就打

辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單

快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍

強尼戴普這次講了6小時！爆安珀赫德親友婚禮嗑藥　女兒也不爽前妻

穿旗袍搭女僕風圍裙　「神秘雙人女團」成員竟是2超大咖歌手！

9位演員被隔離「尋無替手」！當代傳奇劇場忍痛停演⋯9月重新演出

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

雲林確診飆破30　確診疫情共影響24所學校停課

美福倉儲火災賠償約千萬　自救會怒批

疫情下動人一幕　台東衛生局凌晨4點才熄燈

呂玉玲宣布參選桃園市長　羅智強送花籃

饗賓餐旅全素、泰奶口味蛋糕　討好媽媽

養生館0.3色情連結被南警破獲

彰化首例！警值勤完大甲媽遶境確診

雲林＋42足跡曝　朝天宮繞境在列

朱明宏僅0.1％差距落敗提出複查

南投+10！倒楣夫妻疑在不同處染疫

台南警局也出現確診者

國道1號麻豆路段發生火燒車駕駛送醫

青埔週邊小學總量管制　抽中入學籤「祖上積德」

刑警之友會慰勉刑大辛勞

更多熱門

相關新聞

黃偉哲化身「超業」力推台南農特產

黃偉哲化身「超業」力推台南農特產

四季宜人、擁有迷人美食的台南，不僅是許多人國內旅遊的首選，受到台南水源土壤滋養的果物花卉，產量與質量兼具，更是穩定供應內銷並且力拚外銷經濟的關鍵！然而過去有全球競爭的影響，這兩年更受到疫情夾殺，農民在面對出口受挫、滯銷價跌，更需要有挺農民的產業政策和實際行動做為後盾。

減輕藥師負擔　台南居家照護家屬代領藥可領200元

減輕藥師負擔　台南居家照護家屬代領藥可領200元

黃偉哲視察快篩試劑原料廠關心供貨

黃偉哲視察快篩試劑原料廠關心供貨

林鳳營加碼捐贈100堂待用課程

林鳳營加碼捐贈100堂待用課程

黃偉哲嘉勉6位全國模範勞工

黃偉哲嘉勉6位全國模範勞工

關鍵字：

台南市長黃偉哲東森慈善基金會月經貧窮登月計劃公益愛心雲科技新都休閒農業專訪

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面