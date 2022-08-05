林佳龍推「國際事務局」　她轟「大搞儀式感」：帶腦來選新北

▲戴湘儀批評林佳龍沒心選新北。（圖／戴湘儀辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍拋出成立「國際事務局」政見，要推動新北市與各國城市的交流。國民黨新北市議員參選人戴湘儀嗆，林佳龍沒心選新北，大家都看得出來，現在喊成立國際事務局，根本就是只是在大搞國際化的「儀式感」，請林佳龍用點心、帶點腦過來，不要瞧不起新北市民，更不要以為自己有多高大上。

林佳龍在臉書上指出，未來當選後，新北市將設立國際事務局，將致力於推動與各國城市的交流，在外交、經濟、文化、數位產業上，建立交流網絡，提升新北國際能見度。

戴湘儀表示，從專業層面來看，目前新北市各局處在國際交流層面所斬獲的成績斐然，若貿然把各局處的國際事務硬拉到一個國際事務局，而沒有補足人才，不僅會讓國際交流的專業性大幅降低，更是畫蛇添足，毫無必要。

戴湘儀指出，在經費層面評估也不合理，中央持續精簡編制求效率最大化，林佳龍卻想讓地方擴編鋪張，都已經被中央打臉了，還要浪費新北納稅人的錢，林佳龍應該說清楚「國際事務局」經費哪來？是又要花地方的錢？還是已經跟中央偷偷談好會全額補助了？

戴湘儀再說，如果要實務做事，沒有一個地方政府，會因為特別成立一個「某某事務」局，「某某事務」就馬上變得「可以做事」，新北推動性平全國第一，但卻沒有性平局；新北SDG成效全國第一，也沒有SDG局。

戴湘儀說，新北現在不必、未來更不用因為林佳龍鋪張浪費的「儀式感」去設立新局處。或許林佳龍很不習慣，但做實事、不鋪張，才是新北的原則。

戴湘儀強調，身為市長參選人，提出政策很重要，但提出有建設性的政策更重要，請林佳龍既然要來選新北，就用點心、帶點腦過來，不要瞧不起新北市民，更不要以為自己有多高大上。

