設「國際事務局」日韓有前例！　吳思瑤批藍白：為反對而反對

▲民進黨台北市長參選人陳時中拋出「國際事務局」構想引發討論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中拋政見喊出當選成立「國際事務局」，引起各界討論，台北市長柯文哲今（5日）酸「請小英總統先把陸委會併到外交部，看她敢不敢」。對此，陳時中競辦總幹事、立委吳思瑤表示，國民黨參選人蔣萬安、副市長黃珊珊批評該政策不可行，但日本、韓國都有類似作法，該政見是「非不能也，不為也」，強調「別人不做，阿中（陳時中）來扛！」

吳思瑤今天透過臉書撰文表示，台灣的首都、世界的台北不只是理想，更應該是行動，城市外交該不該更拚、國際事務要不要拓展，答案當然是肯定的。她指出，馬英九、郝龍斌、柯文哲擔任台北市長的24年間，台北城市外交成績比不上陳水扁當台北市長的4年，陳水扁任內4年締結姐妹市高達14個，馬英九、郝龍斌任內16年各締結2個，柯文哲即將卸任也只有5個姐妹市，3任加起來只新增9個姐妹市，高下立判。

吳思瑤稱，台灣外交困境之下，城市外交是國際發聲的重要路徑，不能停滯不前，所以陳時中說作為國家首都，台北必須擴大行動，代表台灣走出去，而國際事務不只是狹義的拓展外交，舉凡產業面如國際招商、引才攬才、觀光推廣、會展經濟、總部經濟，再到教育文化事務如國際教育、文化交流、體育賽會、設計之都等，都應該整合資源，系統性推動。

吳思瑤補充，陳時中更關切的是青年發展，國際事務局的核心業務也就是青年發展事務，不管inbound（入境）或outboun（出境），都要為台灣的年輕世代創造更多的國際平台，也要善用近來蓬勃的「公眾外交（public diplomacy）」，讓青年人作為台灣最好的外交官，幫助年輕族群接軌國際，台北需要做更多、做更好。

此外，吳思瑤表示，蔣萬安、黃珊珊第一時間就批評該政策不可行，但她簡單分享幾個實際操作的例子，讓兩人學習一下：2007年台北市觀光傳播局成立，2012年台北市體育局、法制局成立，當時為了因應新興治理業務的需求，議會支持業務執掌的整併，從組織面進行革新與提升，觀傳局是由原來的新聞處升格，體育局由體育處升級，法制局則是整併法規會及訴願會。

吳思瑤指出，新設局處可由現有的組織單位來「整併」，而不是黃珊珊由膝蓋式反應「砍掉哪一局」的「裁併」，怎麼黃珊珊換了位置就換了腦袋，當議員時支持，當副市長就反對？

另對於國際其他城市如何強化國際事務，吳思瑤舉例，東京在2014年成立「城市外交基礎戰略（Tokyo’s Basic Strategy for City Diplomacy）」，2022年更推出「國際都市戰略Project」，聚焦申辦國際會議、讓東京對外國人士更友善、培育國際人才3面向；首爾也在2012年成立「城市外交研究中心」，並在「2030首爾展望（Seoul Vision 2030）」將流行文化、新創及美妝產業列為國際拓展的核心事務，將城市策略結合國家戰略，整合性推動。

吳思瑤直指，台北成立「國際事務局」，非不能也，不為也！她說，蔣萬安昨天先批「是要取代外交部還是陸委會」，今天則拿香對拜「要成立青年事務局」，都顯示出他的政策能力空洞，只能跟風；黃珊珊對陳時中主張的各項政策，都直覺式地視為對市府作為、甚至對她個人的挑戰，不願就政策的實質內涵進行理性討論，一再「為反對而反對」，無疑是執政的傲慢，而無視台北值得更好的需要，讓人遺憾。