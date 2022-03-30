再遠都要一遊！潘孟安扭轉地方先天劣勢　打造屏東為新魅力之都

▲突破傳統農業縣侷限 潘孟安打造「屏東」就是品牌！(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝)

▲屏東縣長潘孟安任內力拼「安居樂業」之外，更從「品牌」角度出發，把屏東打造成新魅力之都。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／屏東報導

台灣最南端的恆春半島，坐擁豐富的山海自然景觀，向來是熱門的度假勝地，但這幾年的屏東熱潮更勝，不只是到墾丁遊玩，走入各鄉鎮體驗傳統文化、歷史人文、特色美食，享受當地人的慢活，或是吹著落山風看藝術、走訪斯卡羅戲劇拍攝場景、勝利星村感受文創氣息，體驗不一樣的屏東。屏東縣長潘孟安上任後，力求扭轉地方先天不足的發展劣勢，把整個國境之南來個大改造，搖身變成再遙遠也要到此一遊的「品牌屏東」。

四季宜人的屏東，過去給人的印象除了熱情的墾丁，就是一個農業縣市，但近幾年經過不斷蛻變，讓許多人造訪後直呼「真的和過去很不一樣了」，無論是眷村改建、形成文創基地的勝利星村創意生活園，把菸葉廠歷史建築重新活化打造成屏菸1936文化基地，以及美國繆斯設計獎、德國創新建築設計獎等無數國際大獎肯定的縣民公園，縣府積極推動縣政融入美學，注入城市新能量激活出屏東的軟實力，在得天獨厚的自然風光及多元族群薈萃的人文風采中，創造大家想像不到的屏東新魅力。

▲「屏菸1936文化基地」前身為菸葉廠。（圖／翻攝屏東縣長潘孟安、屏菸1936文化基地臉書專頁）

在城市轉型過程中，潘孟安坦言，「屏東整個地方發展上，先天不良，又後天失調，包括交通、醫療等制度失衡，重大建設到高屏溪就止步，過去1970年代更被劃為農業縣，注定了屏東的宿命，再加上稅收少，剛上任當時，主計總處公布財政是待葉克膜等級，確實是很大的挑戰」，既要背負33個鄉鎮市等地方需求，又要解決環境、衛生、公共建設等歷史共業，他認為「與其坐困愁城、自怨自艾，只能自立自強」，把劣勢轉為優勢才是解決之道，要讓「過去遙遠的屏東，變成一個品牌的屏東」。

▲落山風藝術季為觀光淡季的恆春半島帶進人潮。（圖／翻攝自潘孟安粉專）

以恆春半島特有的「落山風」為例，往年秋冬強勁的風一吹，吹跑了遊客，是當地的旅遊淡季，縣府卻逆向操作舉辦「落山風藝術季」，導入藝術、文化、音樂，並結合特色地景作品，2018年首度開展後，獲得廣大迴響，吹山風、聽海潮、拍美照，體會屏東才有的狂風，成了最潮體驗，反而帶來更多觀光人潮。

而為強化在地農業優勢，縣府除了建立產銷制度，從萬頃農法拉到精緻農業、田間管理，潘孟安也發揮從政前的商業經驗，將農業戰略擴展到外銷，也拼農業轉型，結合觀光、休閒產業、加工，行銷在地農產品，2015年更首次舉辦彩稻藝術節活動，把稻田作為畫布，以高人氣的LINE friend卡通明星為主角打造大型地景藝術，當時沒有特別宣傳，卻吸引66萬人次朝聖，在全台掀起彩稻風潮，隔年擴大成為熱帶農業博覽會，創下180萬參觀人次。

▲潘孟安與縣府團隊把地方劣勢變優勢，同時爭取多項市政建設。（圖／記者徐文彬攝）

除了從無到有發揮地方優勢，也爭取高鐵延伸屏東、科學園區、建置污水處理廠等市政建設，潘孟安更提到，「現在屏東的長照『關懷據點』和『文化健康站』，不僅是密度、涵蓋率最高，也成立了青年學院、農業大學輔導青農轉型，盤整閒置空間做為創業基地，例如把廢棄學校變成農業AI學校、藝術學校，鼓勵年輕人創業；另外，屏東多河川、多水溪，早期部分地區常有淹水災情傳出，這幾年已有效改善外，更利用二峰圳蒐集伏流水，做水資源管理。」

任期即將屆滿的潘孟安，有感而發地說，「面對城鄉發展差距及嚴峻的債務考驗，這一路走來篳路藍縷，在他上任7年來，與縣府團隊共同減債175.23億元，不舉新債還舊債，藏富於民、不藏債於民，年度總預算也從300億提高到490幾億。」2014年底，在接任縣長一職時，他特別提起毛筆寫下一個「人」字，因為深知各年齡層、職業類別，對政府有不同要求，對社會充滿期待，如何讓年輕人留在家鄉創業、孩子安心成長、長輩在地安老，是他上任以來一直努力的目標。

▲潘孟安分享學童贈送的美術畫作。（圖／記者徐文彬攝）

潘孟安表示，回想起任內的點點滴滴，對於鄉親們的信賴，只有「感恩、再感恩、再感謝」，在任務正式卸下前，仍會戰戰兢兢、全力以赴，做好為下個百年屏東扎根的工作，一併解決過去的歷史共業，順利交棒給下一任，這也是他的責任和義務。而自命為「老文青」的他也透露，長達30年的從政歲月，讓他從少年長成阿伯，卸任之後，他將作為屏東的志工，希望可以好好找回過去，做一名唱遊詩人、快樂農夫，追求年輕時沒有過的生活。