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陳時中左打蔣萬安形象衝突　右批黃珊珊卸責港湖問題

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長選舉三腳督成形，針對國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，陳時中5日接受專訪時表示，他曾在蔣萬安被外界說佛系參選時，給予他競選形象建議；而黃珊珊做那麼久的議員，應該將內湖、南港問題處理得很漂亮再來選台北市長，怎麼會是說「這段時間的問題很多，都是別人沒在做」？

陳時中接受《官我什麼事》專訪時透露，蔣萬安宣布投入台北市長選舉後，曾被外界說「佛系」參選，當時自己曾向蔣萬安「戰鬥圈圈」議員建議，蔣萬安形象溫文儒雅，應不要在此時轉為戰鬥型，會與他原本的形象衝突。

陳時中強調，他是好心、良心提醒，一點都不想害蔣萬安，但究竟什麼樣的形象對他的選舉加分，需要進一步思考，自己還是認為蔣萬安維持溫文儒雅形象，盡量與選舉對手理論較佳，不要走到另一方。不過，現在看來是很可惜，蔣萬安沒辦法堅持與自己形象相符的樣子。

至於黃珊珊，陳時中說，她能力很好、動作勤快，只是有點奇怪，黃珊珊最近常說內湖、南港發展，她當那麼久的議員，這些事情應該都處理得很漂亮，再來做副市長、準備參選台北市長，「怎麼會說起來，這段時間的問題很多，都是別人沒在做」？

陳時中說，內湖、南港發展是黃珊珊的主場，如果想把解決問題的經驗發揮到其他區域，或是黃珊珊若覺得有志難伸，想要更上一層樓，由自己處理問題，都很不錯，「可是這兩個我都看不到，這稍微可惜了一點」。

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