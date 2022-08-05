控許淑華論文抄襲縣府獎助報告　綠營赴縣府檢舉要求立案調查

▲蔡培慧競選團隊赴南投縣政府遞檢舉函，指控對手許淑華論文抄襲、侵犯縣府權益。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國民黨籍立委暨南投縣長參選人許淑華，其碩士論文遭控涉嫌抄襲南投縣政府計畫處獎助之研究報告內容，民進黨對手蔡培慧競選團隊今赴縣府遞交檢舉函，認為許淑華的碩論抄襲行為恐已侵犯縣府著作權與智慧財產權，要求計畫處務必立案調查，並向社會大眾說明許是否有「公帑私用」的疑慮。

蔡培慧於2日首度召開記者會，抨擊許淑華論文疑似抄襲南投縣政府研究報告，抄襲比例高達71%，綠營當天也前往逢甲大學提出檢舉；蔡培慧競總發言人陳紀衡、縣議員參選人沈夙崢及曾琮愷今天連袂赴縣府遞函檢舉，縣府計畫處長蕭文呈也親自出面收受檢舉函，並表示要看過資料後，才能進一步釐清問題。

陳紀衡指出，許淑華論文各章節與縣府的重疊比例都相當高，且該研究報告作者暨前南投市公所職員謝百傑，也承認研究報告是他提供許淑華運用，許淑華明顯侵犯南投縣政府的著作權與智慧財產權，該研究報告既接受縣府核發獎勵金，即屬於縣府的智慧財產，本該受到全民監督，籲請縣府須儘速釐清疑慮。

南投縣政府表示，縣府各局處單位及各鄉鎮市公所公務員只要撰有相關研究，都可以在縣府設立的網頁平台公開供他人覧閲，相關內容與縣府無關，不做其他用途；許淑華團隊則延續2日的回應，指許淑華已自請母校逢甲大學調查比對、以證清白，反批民進黨狂打烏賊戰，對其抹黑內容概不回應。