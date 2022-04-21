黃偉哲化身「超業」力推台南農特產　要擦亮東山咖啡招牌

▲文化古都＋科技新都！ 黃偉哲積極擴通路行銷臺南有成。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨)

▲台南市長黃偉哲任內遇疫情，在地農特產多次面臨產銷考驗，不過他說無論有無疫情，「幫農民拓展通路，是我們團隊一開始就想加強的目標！」（圖／記者黃克翔攝）

記者萬玟伶／台南專訪

四季宜人、擁有迷人美食的台南，不僅是許多人國內旅遊的首選，受到台南水源土壤滋養的果物花卉，產量與質量兼具，更是穩定供應內銷並且力拚外銷經濟的關鍵，例如舉世聞名的蘭花之后——蝴蝶蘭，全世界有六分之一的產量就在台灣！然而過去有全球競爭的影響，這兩年更受到疫情夾殺，農民在面對出口受挫、滯銷價跌，更需要有挺農民的產業政策和實際行動做為後盾，讓生計不至於受到衝擊的同時，更不會讓他們的心血白費。

過去全台曾發生過多次滯銷嚴重的事件，追根究底「產銷調節」即佔首要關鍵。台南市長黃偉哲在2019年上任之際，在農業行銷的定調上便以「加強通路行銷」因應未來發展趨勢，的確，農產品銷售出現危機，一昧靠政府機關或民間團體認購並非是長久之計，「通路就是王道！」黃偉哲強調，「即使沒有碰到疫情，這也是市府團隊一開始就加強著墨的目標。」

不過突如其來的疫情，畢竟還是考驗著市府團隊的應變能力。以疫情之前，平均中長期銷售金額能高達100億的蘭花外銷訂單來說，「過去每年舉辦的台灣國際蘭展，是世界三大蘭展之一，問題是2020、2021連續2年碰到疫情沒辦法辦展，國際買家沒辦法來台訂購，於是我們在2020年就選擇加強『網路視訊』技術！」所謂危機應對得當，就能帶來更快速的轉型，透過流暢無阻的網路視訊建制，順利為地方蘭農與國際買家重新接起銷售管道，2021年的線上交易也讓蘭花銷售恢復疫情前的水準。「今年剛結束的台灣國際蘭展，未來3年的外銷訂單更創下118億新高紀錄，足足成長18％！」

▲今年台灣的蘭花市場更是緊跟烏俄戰爭的時事，業者以獨特的奈米噴染技術，將蘭花染上烏克蘭國旗的藍黃漸層，聲援烏克蘭的同時也確保不傷植物更能延長花期！在市府與各界多方行銷下，不僅引起國際話題，也讓人驚豔台灣蘭花的生產與應用技術。（圖／台南市政府提供）

不讓蘭花專美於前，台南同時也是台灣火鶴花外銷的重要產地，過去主要銷往日本，但疫情影響了海運運作、出口市場縮減，黃偉哲便多次率領團隊擬定各種計畫，例如取火鶴與台語「乎好」的諧音搭配母親節祝福之意，以創新的方式擴大內需，令人眼睛一亮。

儘管推廣花卉的活動告一段落，但接著還有可以從年頭賣到年尾的水果。黃偉哲如超級業務員般，老練地掐指一算，「最近鳳梨賣完，6月要開始賣芒果了，接下來一路賣到9月，剛好又換文旦上場。」但行銷在地農業當然不能只偏袒這3大水果，中間仍是有柳丁、小番茄和芭樂等當季水果輪番上陣，這也締造了黃偉哲8度親上《東森農場》熱情叫賣的紀錄。

提起疫情以來，替小農找尋線上通路的過程，黃偉哲懇切說道，「我們非常感謝許多好朋友的幫忙，尤其是《東森農場》以及王令麟總裁，每次都會搭配加碼50％東森幣，讓東森購物的消費者更願意掏錢購買，每次我們去到《東森農場》，銷售業績都均創長紅！」按照原計畫，本來近期黃偉哲還要9度北上參加節目，但在疫情影響下還是以預錄的方式，向螢幕前的觀眾大讚產地直送的新鮮水果。「這麼好又優質的通路，我們是不會放棄的，除非是《東森農場》說，你們今天不用來了！」他幽默道，「只要能幫農民做代言行銷，我們都會把握各種機會。」

「總之，這些農民辛苦栽種的花卉、水果、米和蔬菜，我們都非常在意能否協助打開銷售管道，讓他們得到比較好的收益。不過最重要的還是，能讓消費者品嚐到優質的農產品。」對黃偉哲而言，不只期盼大家以新台幣支持，更期待藉此讓各界深刻了解台灣作物的絕佳風味和品質。

▲黃偉哲年初第8度上《東森農場》推銷台南老欉東坡丁，極短時間內就創下賣出10萬顆的佳績！（圖／資料照）

▲不僅台南農特產的品質有目共睹，新化老牌東成醬油也受到名廚江振誠青睞，成為米其林二星餐廳RAW指定採用調味，也是黃偉哲行銷台南的伴手禮之一。（圖／記者黃克翔攝）

近年，台南也積極輔導地質與海拔皆適合咖啡生長的東山，再次擦亮「台灣咖啡原鄉」的招牌。黃偉哲直言，很少人知道，東山咖啡曾經獲得美國咖啡協會評價80分以上的好成績，近年藉由結合通路行銷以及觀光旅遊等方式，打開東山咖啡的知名度，同時也鼓勵嗜喝咖啡的族群直接在地購買、落實減碳。然而不光是咖啡，黃偉哲透露，日本人其實也很喜歡吃來自台南的毛豆，期待搭上近年健康飲食的風氣，讓在地優質的農產品在自己人的口中更廣為流傳！

▲為延續在地咖啡的獨特風味，黃偉哲近年行銷「東山咖啡」亦不遺餘力。（圖／台南市政府提供）