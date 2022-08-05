促設「國際事務局」　林佳龍競辦：侯市府還要繼續脱軌國際？

▲新北市議員李坤城。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍跟進台北市長參選人陳時中主張，盼設立「國際事務局」，但新北市長侯友宜回應國際交流已經在做；對此，林佳龍競選辦公室發言人李坤城今（5日）表示，這又是一個用空話回應，推諉責任的例子，侯市府應該具體回應，是否支持成立國際事務局，還是繼續跟國際社會脫軌？

李坤城指出，在侯友宜以副市長和市長主政12年間，許多重要的全球城市指標排名，新北市無法上榜，和其他國際城市外交的雙邊關係建立，侯市長也只簽定2個姊妹市，前9年更是掛0，新北市國際交流能量是否足夠，新北市民心中自有感受。

李坤城表示，透過成立國際事務局，除了可以增加資源、專局專責，協調各單位合作，透過團隊作戰，一起推動和各國城市在外交、經濟、文化等交流，也能更好的追蹤管考，掌握情況，持續強化推動國際交流。

李坤城表示，國際城市交流，不僅是民主發展和外交的重要起點，更是讓世界看見新北市、看見台灣很重要的方式。新北市是大台北首都圈的樞紐城市，從地理位置、人才資源、產業結構來看，新北市早就該成為國際都會城市，但侯市府沒有用心處理國際事務，才會用空話來回應，以為在臉書放幾張與外國使節合照的照片，就認為自己在處理國際事務。

此外，民進黨新北市議員參選人卓冠廷批評，侯家軍「老王賣瓜，自賣自誇」，大言不慚說新北市國際交流「成績斐然、有目共睹」已經到了誇張跟秀下限的程度，侯家軍無視林佳龍台中市長4年任內締結14個姐妹市的成績，反倒出言侮辱林佳龍「選新北帶腦來」，是非常沒風度的濫罵。

新北市議員參選人陳乃瑜表示，國民黨市議員參選人戴湘儀應收回對林佳龍市長成立「國際事務局」只是儀式感的批評，因為全國只有新北市的青年局，被搞成心理測驗推廣局，貽笑大方，對不起新北市的創業青年，侯家軍應該先檢討自己老闆侯友宜才是。