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高閔琳初選意外出局！感謝鄉親挺過「罷琳」危機...不脫黨參選

▲民進黨高雄市議員高閔琳爭取連任失利。（圖／記翻攝自高閔琳臉書）

▲民進黨高雄市議員高閔琳爭取連任失利。（圖／記翻攝自高閔琳臉書）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨高雄市議員初選民調出爐，今(17日)公布最後一區大岡山民調，現任議員高閔琳意外落馬。對此，高閔琳也發布最新聲明，感謝大岡山鄉親在2018韓流崛起時仍給予堅定支持，2020面臨「罷琳」時，也給她溫暖再次度過考驗。她強調，不會鬆懈地方服務和議員職務，直到任期屆滿的那一刻，且不會脫黨參選。

高閔琳表示，感謝大岡山鄉親對閔琳的支持和疼惜。是閔琳努力不夠，是我必須深刻檢討。在此，我也要特別向支持我的地方鄉親、我的團隊和志工夥伴致歉。真的很抱歉，閔琳讓你們失望了。

高閔琳說，誠如我過去所言，民主進步黨歷久以來的黨內初選機制，就是為了培育年輕世代、鼓勵素人和幕僚參政。

高閔琳強調，在登記初選的時候所寫下，她認為，願意加入民進黨、願意投入地方公共事務願意在基層為民服務者，都值得尊敬和鼓勵；而她也非常榮幸這次能跟這麼多位優秀的黨內同志一起競爭，也互相加油打氣 。

▲▼罷免高雄市議員高閔琳 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市議員高閔琳在2020年曾遭遇罷免危機 。（資料圖／記者吳世龍攝）

高閔琳回憶起2013年底，沒有特殊家世背景、在台北出生長大的她，決定回到父親故鄉高雄大岡山服務鄉里。高閔琳感性地說：「至今我仍深深感謝大岡山鄉親如此接納這樣陌生的回鄉的我，栽培我、給我服務的機會。2018韓流崛起、選情艱困時，鄉親堅定支持我，讓我通過考驗；2020當我面對『罷琳』的罷免案時，仍然給我非常多的溫暖和支持，讓我再次度過艱難的考驗。」

高閔琳指出，從當選議員的那一刻起，她都不曾鬆懈。她相信八年勤政打拚，不會白費。她也會一如以往，勤奮認真地把議員的工作做好，直到任期屆滿的那一刻。「使命感、責任感強大的認真魔人如我，依然會認真努力把議員的工作做到任期屆滿為止」。服務照做、會勘照辦，問政質詢還是一樣犀利，認真監督市府、為市民把關。

高閔琳表示，無論是2018，還是現在。一直以來，我思考的，都是民主進步黨、高雄和台灣國家整體的利益。我所追求的是，地方政治的革新改變、台灣民主的深化、國家的進步。

▲民進黨第三選區民調初選結果出爐，現任議員高閔琳意外落馬。（圖／民進黨提供）

▲民進黨第三選區民調初選結果出爐，現任議員高閔琳意外落馬。（圖／民進黨提供）

「個人如何，一點都不重要。」高閔琳說，她不後悔罷韓。也不後悔拉抬黨內優秀的新人，也不會在年底脫黨參選。初選過後就是團結的開始，祝福本次通過初選的現任議員和新人，期盼年底市長連任成功、高雄議會過半。

高閔琳也希望大家記得她在地方努力忙碌穿梭的身影，記得她帶給你們的熱情和歡笑，她的團隊精神，我她的正直勇敢、無私與溫暖。「我會用燦爛笑容迎接接下來的每一天！大家需要我的時候，我會一直都在。」

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