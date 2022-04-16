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連3天有確診足跡！左營這家鹽酥雞9客人染疫　老闆崩潰說話了

▲▼店家已請清潔公司完成店內外清消。（圖／翻攝自店家臉書）

▲左營一家鹽酥雞店連三天上榜。（圖／翻攝自店家臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市16日新增58例本土病例，市府召開記者會並公布足跡圖，其中左營區「您好鹽酥雞」已連續3天上榜，累計有9名確診者有活動史。店家昨(15日)下午在臉書崩潰表示，沒辦法管制客人在門口抽菸、喝飲料，「防疫工作我都做了」，提醒大家要注意。

▼左營「您好鹽酥雞」連續3天上榜。（圖／高雄市政府）

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▼左營「您好鹽酥雞」連續3天上榜。（圖／高雄市政府）

▼左營「您好鹽酥雞」連續3天上榜。（圖／高雄市政府）

▼左營「您好鹽酥雞」連續3天上榜。（圖／高雄市政府）

「高雄最火紅的鹹酥雞，一言難盡。」高雄左營區「您好鹽酥雞」被市府公告有確診足跡，從14日起，一連3天都有確診者活動史，不過公告時間都是在4月11日的晚間6點至11點間，前後累計已有9名確診者曾到訪，害的店家無奈在臉書發文。

店家表示，4/11剛好有客人來鹹酥雞攤買鹹酥雞，我知道的是這波傳染力很強，脫口罩抽菸的過程就能中獎了，目前還是同一批客人。

▲▼店家已請清潔公司完成店內外清消。（圖／翻攝自店家臉書）

▲店家已請清潔公司完成店內外清消。（圖／翻攝自店家臉書）

店家無奈表示，真的中獎了，只能乖乖休息10天，我們沒辦法管制客人在門口抽菸、講電話、喝飲料。我們提供門口洗手檯、酒精、實名制，也用推廣政府的外送平台，減少門口客人，「防疫工作我都做了…中獎的人，眼睛腫漲，上吐下瀉，全身無力，高燒，非感冒那麼簡單，大家真的要注意」。

店家指出，店內在14日晚上8點進行全面性店內外消毒，也感謝大家的關心，4月11日當天上班員工也在15日進行進行PCR，因有確診客人，員工有接觸到的都被匡列，自主隔離10天。

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