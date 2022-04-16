快訊／左營分局未新增案例！感染源找到了　關帝廟吃齋飯染疫

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市16日新增58例本土病例，好消息是，左營分局群聚感染源頭有進一步消息，經疫調發現，指標個案與一對夫妻素不認識，但在東照山關帝廟有足跡重疊且脫罩用餐，以人時地流行病學關係綜合研判，這對夫妻才是感染源頭，衛生局將擴大匡列進行溯源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄4/16疫情總覽。（圖／高雄市政府）

今日高雄疫情狀況，衛生局指出，經釐清相關疫調，轉銜2例至外縣市，因此高雄市今日新增數字是58例。外縣市旅遊史部分有6例，有3例有台北旅遊史；1例有南投旅遊史，個案在清明連假回到南投家鄉，同時有多名北部成員一起聚會；1例有花蓮旅遊史、1例則常規到屏東就醫。

市長陳其邁指出，今日有1例還在複驗中，案33073自3/27越南入境，個案因要出境，自費採檢後確診，因Ct值屬陰陰陽陽階段，研判可能在越南感染。

另外有兩例還在疫調中，分別是一名學生和其同住家人，感染源還在釐清。

▲左營分局指標個案31365曾到東照山關帝廟吃齋飯。（圖／高雄市政府）

而好消息是，左營分局群聚維持10例，暫無再新增案例，且感染源有進一步訊息！衛生局表示，昨日懷疑的指標個案31365是外役人員，他在分局的工作範圍在是6-8樓，疫調發現，他在4月10日曾有東照山關帝廟停留足跡，當時他與同住家人到廟宇參拜、用餐。

進一步擴大匡列疫調發現，同時間、時段，案32752、案33387這對夫妻也在廟宇參香、吃齋飯。經了解，夫妻和案31365彼此不認識，但有足跡重疊，從Ct值、症狀出現時間點，以人時地流行病學關係綜合研判，這對夫妻才是感染源頭，現在疫調人員將匡列33387相關職場及密切接觸者進行風險釐清以及必要溯源。

延伸閱讀

高雄娛樂圈一開工就有事！爆乳妹站一排 21人「反防疫」挨罰

阻弟賣屋「直接炸了」！汽油淋身引爆閃燃 高雄男自焚慘死

快訊／高雄飆58例！ 海量足跡又見IKEA、夢時代、大樂購物中心

那個男人好大膽！半夜3點打給陳其邁擾清夢 還想改記者會時間

經過要注意！台88下方「這2路口」納科技執法 5／1開始取締