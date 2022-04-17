高雄暗夜槍響！悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩送醫

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區17日凌晨發生一起暴力衝突，經營冷凍食品的蔡姓男子與友人在新興區喝酒，席間與靳姓友人發生口角，雙方約好回鳳山區的冷凍倉庫談判，但靳女卻約了7名友人持球棒、鎮暴槍毆打對方，導致有2女1男掛彩送醫，警方陸續將涉案18人都帶回偵辦。

▲鳳山暗夜傳槍響！靳女率眾持球棒、鎮暴槍毆打友人。（圖／記者許宥孺翻攝）

鳳山分局在17日凌晨2時47分接獲民眾報案，鳳山區建國路三段有人滋事，警方立即趕赴現場，到場時發現有3位民眾受傷，立即通知救護車送醫院救治，現場遺留疑似鎮暴槍子彈3顆。警力於現場搜尋攔截盤查6名助勢男子，帶返所查證身分、釐清案情。

▲蔡男邀靳女到鳳山倉庫談判，但靳女等人下車就直接打人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，22歲蔡姓男子與21歲吳男、41歲陳女、41歲靳女等人先是在新興區大同一路喝酒，席間發生口角糾紛，由於雙方都互相認識，蔡男便邀大家到他經營的食品倉庫談判。

未料，靳女卻率3車8人到場滋事，一下車，有人拿球棒、有人拿生存遊戲鎮暴槍就衝進倉庫，而蔡男等4人已在倉庫等靳女，雙方見面來不及談判就先打成一團，當時還有人開槍，蔡男趕緊再聯絡6名男子到場助陣，其中靳女和對方陳女、張女互扯頭髮，還有一名吳男也掛彩。

警方追查現場帶回意圖滋事6人並於車內查獲吸食毒品K盤，依法偵辦並採集尿液送驗，另經調閱周邊監視器，掌握涉案人車，經兵分多路派員追緝，並陸續將涉案18人逮捕到案，依妨害秩序罪偵辦移送。

▲靳女率眾滋事，8人全遭警方帶回。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼蔡男4人遭毆打，趕緊連絡6名男子到場助陣，警方於車內搜到毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）