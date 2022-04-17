快訊／高雄1確診與「天上人間」相關　好消息！左營分局沒新增

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市16日新增34例本土病例，其中1例仍與屏東娛樂場所相關。左營分局群聚持續有好消息，昨日匡列隔離者全數篩檢仍是陰性，不僅未再新增確診者，另外感染源頭也已鎖定目標釐清中。

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▲▼高雄0417疫情概況。（圖／高雄市政府）

今日高雄疫情狀況，市長陳其邁表示，經複驗排除1例，今天高雄市是34例。居家隔離期間陰轉陽有11例、密切接觸者有18例，另外，外縣市旅遊史有5例，其中3例有北部旅遊史，1例與屏東天上人間小吃部相關，自主健康管理期間因症就醫，採檢陽性確診。

左營分局群聚持續有好消息，昨日匡列隔離者採檢仍是陰性，暫無再新增案例。衛生局昨表示，左營分局狀況，證實傳播鏈來自社區，藉由內部員工在假期間接觸風險導致傳染。昨日懷疑的指標個案31365，他在分局的工作範圍在是7樓，7樓感染人數最多，工作範圍6-8樓都有影響。疫調發現，他在4月10日曾有東照山關帝廟停留足跡，當時他與同住家人到廟宇參拜、用餐。

進一步擴大匡列疫調發現，同時間、時段，案32752、案33387這對夫妻也在廟宇參香、吃齋飯。經了解，夫妻和案31365彼此不認識，但有足跡重疊，從Ct值、症狀出現時間點，以人時地流行病學關係綜合研判，這對夫妻才是感染源頭，現在疫調人員將匡列33387相關職場及密切接觸者進行風險釐清以及必要溯源。

高雄市16日發布高雄版居家照護方案，預計周一就開始實施，會先從居隔期間陰轉陽個案做起。陳其邁表示，因為個案在居家隔離或居家檢疫中，移動少也較安全。

陳其邁強調，高雄市居家照護有兩大原則，第一強調全人照護，確診時，指派專責醫師多次評估、全程介入，從預防診治到醫療處置，提供身體、心理完整照護機制，由第一線基層診所醫師、護理人員負責，每天由診所進行關懷。第二重點是分級醫療，將輕重症患者進行分流，保存醫療量能，讓病人獲得適切照顧。



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