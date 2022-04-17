高雄大姐頭撂7人球棒隊開打！鎮暴槍轟3發...1人胸口中彈瘀青　

▲警方起獲作案用鎮暴槍1支、塑膠彈頭3顆、瓦斯空氣槍1支、球棒鐵棒共計3支。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區17日凌晨發生一起暴力衝突，經營冷凍食品的蔡姓男子與友人在新興區喝酒，席間與靳姓女性友人發生口角，雙方約好回鳳山區的冷凍倉庫談判，但靳女卻約了7名友人持球棒毆打對方，混亂中還有人持鎮暴槍開3發子彈，導致有2女1男掛彩胸口中彈瘀青，所幸鎮暴槍經測試不具殺傷力，警方迅速在4小時內陸續將涉案12人都查緝到案。

▲靳女率3車7人到場滋事，連談判都沒有，直接就開打。（圖／記者許宥孺翻攝）

鳳山分局在17日凌晨2時47分接獲民眾報案，鳳山區建國路三段有人滋事，警方立即趕赴現場，到場時發現有3位民眾受傷，立即通知救護車送醫院救治，現場遺留疑似鎮暴槍子彈3顆。

警方調查，22歲蔡姓男子與21歲吳男、41歲陳女、41歲靳女等人先是在新興區大同一路喝酒，疑似因投資問題，席間發生口角糾紛，由於雙方都互相認識，蔡男便邀大家到他經營的食品倉庫談判。

▲大姊頭靳女超火爆，一言不合就撂人打朋友。（圖／記者許宥孺翻攝）

未料，靳女回頭卻撂其他7人分開3台車到場滋事，雙方連談判都沒有，靳女這方一下車，有人拿球棒、有人拿鎮暴槍就衝進倉庫要打蔡男等4人。其中靳女和對方陳女、張女互扯頭髮，一名吳姓男子也掛彩，混亂之中還有人持鎮暴槍轟3發，總計3人分受棍棒挫傷，還有人被鎮暴槍打中胸部瘀青。

▲鎮暴槍經測試不具殺傷力。（圖／記者許宥孺翻攝）

鳳山分局與刑警大隊成立專案小組展開偵辦，涉案雙方嫌疑人12人在4小時內均已查緝到案，並起獲作案用鎮暴槍1支、塑膠彈頭3顆、瓦斯空氣槍1支、球棒鐵棒共計3支。

警方表示，經查扣案鎮暴槍、瓦斯空氣槍均非管制槍枝，只是鎮暴槍聲較為響亮，經測試不具殺傷力，全案以涉嫌妨害秩序等罪，移請高雄地檢署偵辦。

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