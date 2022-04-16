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高雄人別跟風傻搶快篩試劑！1111家診所免費篩　市府還庫存5萬劑

▲▼高雄市家用快篩試劑。（圖／高雄市政府）

▲高雄市家用快篩試劑足夠，1111家診所提供免費快篩，覆蓋率高達91%。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

疫情升溫，民眾抱怨買不到快篩試劑。高雄市長陳其邁今於記者會中再次強調，高雄市快篩試劑量能足夠，衛生局也超前部署，在過年前備有35萬劑快篩，呼籲民眾有症狀，可以到高雄1111家基層診所就診，由市府免費提供快篩試劑，目前高雄仍有5萬劑，針對國家基礎建設工作，也有充分準備。

▲▼高雄市家用快篩試劑。（圖／高雄市政府）

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▲高雄市自過年前就宣布擴大篩檢，民眾有症狀到診所就醫就免費提供家用快篩試劑。（圖／高雄市政府）

市長陳其邁表示，高雄市有1111家基層診所免費提供快篩試劑，只要你到高雄市1111家的基層診所就可以免費拿到快篩試劑，覆蓋率是91%。他強調，染疫並不可怕，市府希望以擴大篩檢的方式，民眾因症就醫，就可以很快的找到個案，接著進行疫調、匡列隔離，高雄市從農曆過年前就備有35萬劑，讓診所提供免費快篩的服務。

▲▼高雄市家用快篩試劑。（圖／高雄市政府）

▲高雄市診所自1月23日就提供免費家用快篩試劑，至今已提供8萬7183人。（圖／高雄市政府）

陳其邁也透過圖表指出，高雄市診所每天發放的家用快篩試劑，最近平均每天大概都有2000個呼吸道症狀來進行篩檢，未來疫情逐漸社區化、流感化，第一個面對的就是如何正常生活，第一，口罩要戴著，第二，假如有症狀就是要快篩，口罩跟家用快篩可能在未來一段時間內，大家都要習慣這兩種在防疫上非常重要的步驟。

衛生局長黃志中表示，關於居家快篩試劑的購買及儲存，目前高雄市約有5萬劑，對於國家重點基礎建設的工作區域，還有包括一些診所的快篩試劑發放都有充分準備。

衛生局簡任技正潘炤穎補充，在4月6日春假結束之前，市府就配付大概2萬2千劑快篩試劑到各警分局，針對專案娛樂事業一次PCR、一次快篩。在15日復業之前全面的快篩一次，總共6000劑是另外發放的，各分局在各自轄內管理之便去發放，也感謝警方能夠釐清相關的場域，人員造冊是不是有落實快篩。

▲高雄縣醫師公會理事長王宏育。（圖／高雄市政府）

▲高雄縣醫師公會理事長王宏育。（圖／高雄市政府）

高雄縣醫師公會王宏育理事長今日受邀列席防疫記者會，他表示，高雄市很早就買了很多居家快篩，他開設的診所每次都可以向衛生所拿50-100個居家快篩，只要市民朋友到我們診所去，只要有風險、有流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞、頭痛、上呼吸道症狀的疾病，診所就免費送他一個居家快篩。

王宏育提醒，民眾拿到居家快篩，希望不要在診所做，因為怕傳染給診所其他的人，而是回到家裡在15分鐘內做完，用LINE寄到診所來。如果萬一是陽性的話，就馬上通知衛生局，衛生局就會接手，目前我們都做得很好，只要大家不放心都可以到診所來。

陳其邁強調，高雄快篩試劑足夠，市府也支援台灣祭的快篩，支援鄰近縣市政府及國營事業、企業等快篩試劑，請民眾可以放心。

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