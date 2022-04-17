民進黨大岡山初選爆冷門！2新人闖關成功　現任議員高閔琳落馬

▲高雄市議員高閔琳爭取連任失利。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨高雄市議員初選民調結束，今(17日)公布最後一區大岡山民調，現任議員黃秋瑛順利爭取連任，新人林志誠、陳慶鴻也闖關成功，但意外的是，現任議員高閔琳卻意外落馬。

高雄市議員第三選區永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭，應選5席，提名3席。現任2名女議員黃秋瑛、高閔琳都爭取連任，新潮流菊系「邁向過半大聯盟」推出立委邱志偉服務處主任陳慶鴻，湧言會「高雄正能量」則推出前民進黨高雄市黨部執行長林志誠，加上李有財，共有5人爭取提名機會。

▲民進黨第三選區民調初選結果出爐，現任議員高閔琳意外落馬。（圖／民進黨提供）

中央今公布民調結果，現任議員黃秋瑛以民調排名第一成績順利出線，第二陳慶鴻、第三林志誠也都順利上榜，高閔琳落居第四，最後是李有財。

此次民進黨初選民調結束，新潮流菊系7位新人全數過關。較意外的是，除了前鎮小港的五連霸議員林宛蓉不再競選連任外，現任議員只有高閔琳意外出局。

▲民進黨高雄市議員高閔琳爭取連任失利。（圖／記翻攝自高閔琳臉書）

稍早黃秋瑛接獲消息也趕緊在臉書報喜，她表示，初選通過，感謝大家的守護，接下來責任只會更大、工作只會更多，一個許諾，勇敢承擔，繼續進步。

「謝謝大家，讓阿誠順利通過初選。」林志誠表示，始終相信，只要努力，一定能成功，秉持著這樣「正能量」的精神，扎扎實實、一步一腳印走到現在。

林志誠也感謝這些日子大力支持、堅定守護著他的所有大岡山鄉親朋友，他也要謝謝可敬可佩的黃秋媖議員、高閔琳議員、陳慶鴻、李有財，才有這場精彩的初選競爭。林志誠表示，從今天開始，他會帶著大家的肯定，全力協助陳其邁市長延續施政，為高雄的未來寫出全新篇章。