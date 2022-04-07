雲林學生確診！　揚子高中預防性停課1天...1200師生急篩檢

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮私立揚子高中今（7）日因1名高中部學生確診，全校預防性停課一天進行校園清消；雲林縣長張麗善上午受訪表示，該生班級昨日已停課，今日已請衛生局媒合縣內醫院針對全校1200多名師生進行PCR篩檢，一早8點多虎尾鎮公所清潔隊人員也進入校園進行環境清消。

▲雲林私立揚子高中高三生，昨天PCR檢測陽性確診，接獲通知後該班級從昨天起停課10天。（圖／記者蔡佩旻攝）

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▲雲林私立揚子高中一早8點多，由虎尾鎮公所清潔隊人員進入校園進行環境清消。（圖／校方提供）

私立揚子高中今指出，確診學生是高中部三年級學生，4月2日出現身體不適，昨天PCR檢測結果為陽性，接獲通知後該班級從昨天起停課10天，另校方緊急召開防疫會議後，決定施行高標準防疫措施全校預防性停課一天，採遠距線上教學。

▲雲林私立揚子高中一早8點多，由虎尾鎮公所清潔隊人員進入校園進行環境清消。（圖／校方提供）

雲林縣長張麗善表示，與該生有密切接觸的親友及同學都已進行採檢外，有鑑學生下課回到社區、家庭，為避免疫情擴大，已請衛生局媒合醫院針對全校1200多名師生進行PCR篩檢。

▲雲林私立揚子高中一早8點多，由虎尾鎮公所清潔隊人員進入校園進行環境清消。（圖／校方提供）

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