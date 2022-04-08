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胡錫進嗆「實施禁飛」擋裴洛西　深夜再PO文：解放軍可以歇歇了

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）7日傳出將訪問台灣，然而晚間被確診新冠肺炎，原定訪亞洲的行程延後。對此，《環球時報》前總編輯胡錫進發文說，準備「迎接」她的解放軍，可以暫時歇歇了。

日本富士新聞網報導，裴洛西在本週末訪日後，計畫下一站造訪台灣，一旦真的成行，將會是25年來，首度有現任的美國眾議院議長出訪台灣。

消息一出觸發台海緊張局勢。大陸鷹派官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，若報導成真，建議大陸採取前所未有的行動，主要有兩項方案。

他指出，第一是宣佈10日當天關閉台灣上空，實施禁飛，解放軍出動大批戰機環繞台灣島飛行，確保禁飛得到落實；由於裴洛西的挑釁，促成中國行使對台主權的這一新方式，這是「台獨」行動加快兩岸統一的應有邏輯。

▲解放軍15式輕型坦克,山東艦,殲-16D,東風17導彈。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲殲-16D。（圖／翻攝澎湃新聞）

他接著表示，第二項方案是解放軍戰機在裴洛西訪台當天飛越台灣島，既可從海峽方向自西向東飛越，也可從裴洛西乘坐飛機入島的方向飛越，為此解放軍要做好全面應急準備，「如果台軍對我軍戰機開火，解放軍應擊落台機，或對發射導彈的台軍基地實施摧毀性打擊。」

胡錫進強調，中國大陸不主動惹事，但也決不怕事，貿易戰我們這樣打過來了，如果華盛頓要在台海再試一把，台灣當局也願配合一試的話，「我們應當做的就是再給他們一個沈重的教訓，同時也給他們定一個堅實的規矩。」

不過，就在7日當晚，美國民主黨發布聲明證實，裴洛西確診新冠肺炎，後續將依照疾病管制與預防中心（CDC）指示進行隔離。對此，胡錫進再度發文，稱「準備『迎接』她的解放軍，可以暫時歇歇了」。

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